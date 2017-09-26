Почему еще Grenpeеce не ищет оружие с Украины в Африке

Еще не успела "протухнуть" оружейная манипуляция Москвы на основе расследования российского Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN), согласно которому Украина была в числе многих стран, продававших Пентагону оружие для сирийских повстанцев, подогнанная Кремлем под свои "игрища" вокруг референдума в Иракском Курдистане, как появился новый российский мейнстрим по поставкам украинского оружия Южному Судану.

Хотя новым его очень трудно назвать, поменялась только площадка, с которой россияне пытаются "реанимировать" эту тему в информационном пространстве. Ведь только в прошлом году на основе отчета группы экспертов ООН, Москва пыталась раздуть аналогичную тему и обвинить Украину в разжигании войны в Южном Судане, дополнительно привязывая еще несуществующих "украинских летчиков - наемников" к военным преступлениям в этой стране, которые они "совершали" на украинских же вертолетах, поставленных ранее.

При этом, следует учесть, что все последние антиукраинские кампании по оружейной тематики в том числе и "поставки ракетных двигателей в КНДР" происходят на фоне ожидания принятия США окончательного решения по предоставлению Украине оборонительного летального оружия, что вызывает "жуткую изжогу" Кремля. Поэтому Москва любыми путями создает информационные поводы, которые должны стать аргументами противников предоставления Киеву летального оружия, а также параллельно разгоняет "зраду" внутри Украины.

И так, с вчерашнего дня российская сторона начала опять предпринимать попытки обвинить Украину в нарушении Arms Trade Treaty, ATT - подписанного под эгидой ООН многостороннего международного договора о торговле оружием, МДТО, который сама РФ отказалась подписывать.

Очередные претензии к Украине и к абсолютно чуждому для РФ в Москве возбудил доклад Amnesti International (AI), который был опубликован в конце сентября. В докладе 2017 года эта организация опять вспомнила 2014 год, когда по ее утверждению, одна из украинских государственных компаний якобы поставляла этой стране вооружения: "Укринмаш" подписал контракт с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов на поставку тысяч пулеметов, минометов, гранатометов и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписанному Украиной", заявила AI.

Хотя эта организация отметила, что против этой страны не существует торговых санкций СБ ООН, Украина должна прекратить все контакты с Южным Суданом ради распространения мира во всем мире.

Доклад AI увидел свет через несколько месяцев после майской публикации издания EUObserver о международных поставках оружия Республике Южный Судан.

Тогдашняя публикация брюссельского издания также была живо подхвачена российской пропагандой, которая в преддверии вступления в силу безвизового режима для Украины с ЕС пыталась сформировать такие основные меседжи в том числе и ретранслировать их в Европу:

Об этой российской поставке сообщал и специальный представитель президента Республики Южный Судан по вопросам международных отношений, Нгиал Нгиал , который предельно ясно называл прессе страну, чьи поставщики доминируют на южно-суданском рынке военно-технического оборудования: "Большая часть, которое у нас есть, как раз из России. Кое-что из этого было произведено в других странах. Таких как Китай, Украина или Белоруссия. Но, в основном это оборудования российское. И мы продолжим его закупать. В процессе модернизации наших войск Россия будет, мы надеемся, одним из наших партнеров", заявлял представитель южно-суданского президента.

Судя по всему, эта информация с мая по сентябрь сдерживала Москву в реализации очередного подлога под Киев. Что касается доклада AI, то он просто стал очередным поводом или вернее "новой площадкой" вернутся к старой заезженной теме.

Сразу после публикации доклада AI, фигурирующий в нем "Укринмаш" выступил с полным опровержением всей поданной информации, об этом "Украинской правде" сообщил представитель компании.

По информации "Украинской правды", государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International полностью не соответствуют действительности.

"Укринмаш" никогда не поставлял, упомянутое в контракте оружие, в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится. Не было получено экспортной лицензии", - сказал представитель "Укринмаш".

"Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги и т.д.", - добавил он.

По его словам, опубликованные AI документы не являются такими, что могли бы подтвердить поставки. "Эти документы (опубликованные - ред.) всегда предшествуют договоренностям, или запросам", - сказал собеседник.

Также он сказал, что AI обращались летом к фирме с запросом и получила все ответы по этим контрактам. "Укринмаш в августе получал запрос от Amnesty International и предоставил ей ответ 21 августа", - сказал он.

Также в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие".

На вопрос, возможно ли, что "Укринмаш" продал оружие другому предприятию, которое затем могло бы перепродать ее в Судан, он ответил: "Это технически невозможно согласно международному законодательству. Потому что для того, чтобы произошла какая-то транзакция поставки, должен быть сертификат конечного потребителя. Amnesty приводит сертификат конечного потребителя, и там написано Судан. Но этот контракт выполнен не был и не выполнялся".

Также фирма предоставила "Украинской правде" копию ответа от 21 августа на запрос Amnesty International по контрактах. В ответе фирма заявляет, что запрошенные организацией договора не являются действительными. "Мы можем подтвердить, что потоки товаров или услуг не осуществлялись", - говорится в ответе.

Таким образом, все попытки РФ опять подставить Украину перед всеми сторонами глобального соглашения АТТ оказались нивелированы на "взлете".

Идея этого полностью отрицаемого РФ договора возникла в 2005 году в Управлении ООН по разоружению, UNODA United Office of Diasrmament.

Опубликовавшая доклад гражданская AI не имеет никакого отношения к этой почтенной межгосударственной организации. Но это не исключает того, что некоторые сотрудники AI могут работать в многочисленных целевых грантовых группах расследований UNODA. И делать это при поддержке РФ, которая договор этой самой организации принципиально не признает.

К 2014 году, опекаемый этой офисом разоружения ООН договор АТТ подписало несколько десятков государств. По состоянию на текущий год, число подписавших его стран достигло 130 государств, и ратифицировали его 72.

Главной мишенью договора стали выработка правил и ограничение распространения советских и пост-советских военных технологий. Они остались на вооружении стран третьего мира после развала стран советского блока.

Эта группа стран до сих пор все еще является потребителем продукции преимущественно российского ОПК, который так и не научился продавать товары на другие сегменты мирового рынка вооружений, потому что до сих пор использует еще советские нароботки, реализация которых на сегодняшний день еще усложнена санкциями -отсутствие доступа к западным технологиям, а также полным провалом программы импортозамещения имени Дмитрия Рогозина.

Павел Алехин, для "Хвилі"

Хвиля

http://hvylya.net