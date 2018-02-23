Почему формат АТО для Донбасса изначально был ошибкой?

Когда у нас выбирают президента, то забывают о том, что выбирают не только главу государства, но еще и верховного главнокомандующего. И, к сожалению, в основном наши президенты не всегда разбираются в военных вопросах.

Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал военный эксперт, историк Игорь Лосев, оценивая намерение президента Петра Порошенко изменить формат АТО.

"К примеру, В 2014 году Тимошенко говорила, что ни один танк не должен выйти из казарм, хотя танки в казармах не хранят. Такое представление у политика об украинских реалиях. Сейчас уже президент делает странные заявления", - отметил эксперт.

"К сожалению, руководство до сих пор не признает, что речь идет о войне на востоке Украины. Как бы это ни называли - АТО или как-то иначе. Пока у нас будут относиться к боевым действиям на Донбассе как к АТО, мы будем иметь такой результат, как сегодня. Нет никакого АТО, есть война. Соответствующим образом следует принимать решение", - констатировал он.

Украине стоит признать, что на Донбассе война, где должен быть командующий, армейский генерал, а не представители СБУ, подчеркнул военный.

"Мы не первые в истории человечества воюем. Есть большой опыт, когда страна может объявлять формат АТО. АТО - это когда группа террористов максимум до 100 человек захватила определенное количество домов, населенный пункт и выставила какие-то требования", - пояснил специалист.

Петр ПорошенкоПрезидент УкраиныПорошенко обещает, что АТО будет длиться несколько часовСказано 26 мая 2014 г.Статус обещания: Не выполнено

В таком случае проводится антитеррористическая операция, уточнил он.

"Когда против страны воюет армия численностью около 40 тысяч, по заявлениям того же генерала Матиоса, который это признал, это не АТО. Когда есть 40 тысяч, из которых несколько тысяч кадровых военных, сотни орудий, танков, это уже не террористы. Это армия вторжения, где вооруженные люди разделены на роты, батальоны, полки, корпуса, и они действуют по одному общему плану, который разрабатывается в Генштабе РФ. Какая же здесь может быть антитеррористическая операция? Это уже не акт террора, это акт войны. Вот в чем ошибочность АТО", - добавил эксперт.

"У нас же боятся признать очевидные факты. Поэтому мы имеем все те провалы, которые произошли, все те потери", - резюмировал Игорь Лосев.

Напомним, четыре года назад Петр Порошенко пообещал, что антитеррористическая операция продлится несколько часов.