Почему не обеспечена безопасность границ Украины? (The Financial Times)

Западные союзники должны выполнить свои правовые обязательства и защитить территориальную целостность Украины



В течение последних нескольких лет мы стали свидетелями изменения основной парадигмы в области безопасности, что привело к разрушительным последствиям для международного мира и для жизни людей. Почти каждый день Украина теряет своих солдат и мирных жителей в ходе войны на Донбассе. Несмотря на Минские соглашения, мы постоянно сталкиваемся с жестокими атаками на наши города со стороны российских боевиков, а недавнее наступление на Авдеевку с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений привело к образованию чрезвычайной ситуации, грозящей перерасти в гуманитарную катастрофу.

Кто мог бы предсказать несколько лет назад, что Украина станет жертвой агрессии, а часть ее территории будет аннексирована? После 2013 года на Украине многое изменилось: она стала сильнее, с нуля воссоздала свою армию, провела в короткий период многочисленные реформы, и — что более важно — ментальность ее людей изменилась и стала европейской.

Несмотря на значительные вызовы в области безопасности, моя страна еще больше приблизилась к Европе. Мы находимся в финальной стадии получение безвизового режима с Европейским Союзом, а также нашего Соглашения об ассоциации с ЕС; мы являемся участником Договора об Энергетическом сообществе и выполняем так называемый Третий энергетический пакет; мы подписали Парижский договор об изменении климата; мы присоединились к Западноевропейской ассоциации атомных регуляторов (Western European Nuclear Regulators Association). Украина является членом ООН, ВТО, Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ; она тесно сотрудничает с Международным валютным фондом (МВФ), со Всемирным банком, с Европейским сообществом по атомной энергии; мы входим в программу НАТО «Партнерство ради мира» и участвуем в большинстве осуществляемых под руководством НАТО мероприятий.

Еще более важно то, что Украина приблизилась к западным ценностям и западному образу жизни. Впервые за 25 лет получившие образование на Западе профессионалы, включая меня, вошли в состав руководства страны. Хотя они еще не составляют критическую массу, подобные реформаторы вместе с гражданским обществом являются ключевыми драйверами происходящих на Украине изменений.

Тем не менее, несмотря на защиту страны, обещание о которой содержится в Будапештском меморандуме, Украина продолжает истекать кровью из-за войны на Донбассе.

В 1994 году, подписав Будапештский меморандум, Украина отказалась от своего ядерного оружия в обмен на заверения относительно обеспечения безопасности в случае угрозы применения силы или применения силы, направленной против нашей территориальной целостности или политической независимости. Однако международная парадигма в области безопасности в значительной мере находится под воздействием российской незаконной аннексии Крыма, а также ее все более агрессивной военной позиции в глобальном масштабе. Безопасность Украины больше не гарантирована. Будапештский меморандум просто не работает.

Как мы можем обеспечить мировой порядок, если соглашения и традиционные средства не работают? У нас есть гарантии от НАТО, от региональных альянсов в области безопасности, энергетических альянсов, мы имеем санкции против агрессора — а что еще? Украина должна получить заверения от тех, кто гарантирует западный порядок — от Соединенных Штатов, Франции, от Соединенного Королевства и Германии, заверения о том, что страна не останется один на один в борьбе против внешних агрессоров.

Украинцы стишком сильно пострадали и продолжают страдать для того, чтобы сейчас сдаться, они страдают, в том числе, от глубокой рецессии и социальной катастрофы. С момента российской агрессии в 2014 году 10 тысяч человек были убиты, 1,5 миллиона людей стали беженцами внутри страны, 10% нашей территории оккупирована, а наша экономика сократилась на 16%. Каждый день Украина становится объектом необъявленной гибридной войны, войны против агрессора, который использует все возможные средства — войска, кибератаки, пропаганду, дипломатию, даже энергетику.

Хорошо развитая энергетическая инфраструктура, особенно ее мощная система газопроводов, делает Украину важным игроком в области региональной энергетической безопасности. Она является ключевой страной газового транзита для Евросоюза. Входная мощность этой системы превышает 228 миллиардов кубометров в год, а выпускная мощность в европейском направлении превышает 151 миллиард кубометров, что ставит ее в один ряд с крупнейшими газопроводными системами в мире. Кроме того, Украина располагает мощной атомной энергетикой, а также незадействованным еще потенциалом в области возобновляемых источников энергии. У нас огромные возможности в сельском хозяйстве, ИТ, металлургии и в других отраслях промышленности, что делает нашу страну уникальной в Европе.

Украинцы отдают свои жизни за европейские ценности, за ценности мира, достоинства и прав человека. Не только наша политика и экономика, но и наше гражданское общество подверглись значительной трансформации. Существует группа высокомотивированных молодых активистов и лидеров, нетерпимо относящихся к коррупции. Одним из результатов этого является антикоррупционное ведомство, созданное для того, чтобы уничтожить постсоветское наследие, ставшее раковой опухолью для нашей нации.

Несмотря на медленный темп, изменения на Украине являются реальными. Реформаторы и гражданское общество ведут борьбу. При поддержке Европы и Соединенных Штатов они смогут сделать изменения необратимыми. Мы реформировали наши вооруженные силы и мы готовы стать составной частью международной повестки в области безопасности. Украина готова начать переговоры по поводу обязывающих гарантий в области безопасности для всех неядерных государств. Небольшие инвестиции на Украине обеспечат высокую отдачу для Европы!

Будапештский меморандум показал готовность украинского руководства подчинить возрожденное государство международному праву и укрепить режим нераспространения ядерного оружия. Мы отказались от трети мирового ядерного арсенала, установив тем самым прецедент добровольного ядерного разоружения в обмен на мир и территориальную безопасность. Сегодня санкции против нашего агрессора являются полезными, но они недостаточны.

Мир должен понять, что это не одиночный процесс и не региональное событие. Ни одна нация не может чувствовать себя в безопасности в мире, в котором правила могут нарушаться так легко и так цинично. Наш случай является частью более широкой повестки в области безопасности. Украина просит, чтобы ее международные партнеры выполнили свои правовые обязательства по предотвращению любой новой агрессии против ее национальной безопасности, укрепляя тем самым взаимное доверие и поддерживая мирный порядок.

Наталья Кацер-Бучковская — член украинского Парламента, она является также главой подкомитета устойчивого развития, стратегии и инвестиций Комитета топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности.