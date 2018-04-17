Убрать Гройсмана не получилось. Почему отчет правительства в Раде перенесли на лето

Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана отсчитывает уже третий год работы. Верховная Рада назначила экс-спикера Гройсмана главой Кабинета 14 апреля 2016 года.

Перед второй годовщиной назначения в СМИ появились публикации, что кресло под председателем правительства шатается. И, если верить слухам, расшатывает его лично президент руками своей фракции. О накапливающихся противоречиях "Страна" уже неоднократно писала.

Причин недовольства у президента достаточно, но главное - это нежелание премьера усиленно работать на предвыборную кампанию Порошенко, постоянные попытки лавировать между различными группами влияния и сохранять возможность для самостоятельной политической игры.

Формальным же поводом для попытки убрать нынешнего премьера якобы может стать отчет о проделанной работе Кабмина за год.

В качестве возможных сменщиков называли разные фигуры. Тут и генпрокурор Юрий Луценко, и секретарь СНБО Александр Турчинов, и нынешний первый вице- премьер Степан Кубив (в качестве и. о.).

Вопросы к Гройсману также имеются из-за недокомплекта министров. Напомним, министерство здравоохранения с 1 августа 2016 года возглавляет и.о. министра Ульяна Супрун.

Кроме того, еще в прошлом году подали в отставку министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой (23 мая) и министр информационной политики Юрий Стець (31 мая).

Однако Рада так и не утвердила Супрун (или кого-то другого) на руководящий пост в Минздраве и не провела рокировки в МинАПК и Мининформполитики.

Каковы шансы, что в этот раз решения в отношении правительства будут приняты, разбиралась "Страна".

Отчетный июнь

Пикантность ситуации в том, что как раз годовщина назначения премьер- министром не требует от Гройсмана обязательного отчета. Закон о регламенте Рады говорит: документ о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмин подает в течение полутора месяцев после окончания календарного года.

Минимум за 15 дней до рассмотрения на пленарном заседании текст должен попасть в комитеты, а также народным депутатам.

11 апреля Гройсман напомнил через "Твиттер", что отчет в Раду направили еще 14 февраля, и дело - за депутатами.

"Когда Рада определится, мы придем и отчитаемся", - отметил премьер.

Первый заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игорь Кононенко, близкий к президенту, в интервью телеканалу "112 Украина" в минувшую субботу спрогнозировал, что премьер выступит перед парламентом на этой пленарной неделе.

"Насколько мне известно, планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения", - многозначительно намекал Кононенко, что снова породило слухи о подготовке Банковой отставки правительства.

Но он ошибся: ни отчета, ни "каких-то вопросов" по нему, ни, тем более, вотума недоверия Кабмину на этой неделе не будет.

Официальная причина - командировка в Вашингтон председателя профильного комитета Рады - по вопросам экономической политики - Андрея Иванчука ("Народный фронт", НФ). Однако на сайте комитета уже появилось объявление, что заседание на тему доклада Гройсмана состоится аж 20 июня. И это удивило даже членов комитета.

"От вас услышал, что отчет перенесли на июнь. Он был запланирован на заседание 18 апреля, - отметил "Стране" замглавы комитета Юрий Соловей (БПП). - Впрочем, повестку дня формирует наш председатель".

Отвечая на вопрос "Страны" в комментариях на своей странице в "Фейсбуке", Иванчук так объяснил выбор даты для встречи с Гройсманом: "Хочется услышать планы и программу деятельности правительства на следующий год, а не заслушивать в очередной раз, что удалось или не удалось в прошлом".

Ситуация в очередной раз продемонстрировала связку Гройсмана с "Народным фронтом" в их перманентном аппаратном противостоянии с БПП и Банковой.

"Опять все узнали секрет Полишинеля, что бывший премьер Яценюк (лидер партии НФ. - Прим. ред.) и нынешний - Гройсман держатся друг за друга. Близкий к Яценюку Иванчук подыграл Гройсману, перенеся годовой отчет на лето, когда из-за отпускного настроения Раде будет не до интриг", - говорит политолог Кость Бондаренко.

Напомним, в прошлом году усилиями Иванчука премьер вообще обошелся докладом в "экономическом" комитете, а непосредственно в сессионном зале так и не отчитался. Хотя регламент этого требует, как и оценки Радой.

Однако Гройсман просто выступил в рамках "часа вопроса к правительству", голосования о доверии ему не последовало.

Интересно, что желание Гройсмана и его группы поддержки отсрочить максимально отчет правительства в этом году может быть продиктовано и экономической конъюнктурой.

"Мы помним обещание правительства рассмотреть по итогам первого квартала вопрос о повышении минимальной зарплаты до 4100 грн, уточнить пенсии военным и другим категориям. Но за январь-март доходы госбюджета оказались на 6% меньше плана на этот период. Общий фонд госбюджета с начала года был недовыполнен по доходам к плану и вовсе на 7,2%. Получается, правительство не может сейчас увеличить социальные выплаты. Как я понимаю, надеется сделать это в конце года. Чтобы было поменьше вопросов, в команде премьера, видимо, решили, что и отчет о двухлетии лучше сделать попозже", - допускает экономист Андрей Блинов

НФ vs Кононенко

По мнению собеседников издания в Раде, по такому сценарию события могут развиваться и в этом году. А если даже внесут в сессионный зал, то явка депутатов летом всегда низкая.

"Хотя уже нет прошлогодних страстей из-за отчета Гройсмана, когда Тимошенко (лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. - Прим. ред.) пыталась зарегистрировать проект о вотуме недоверия, Гройсман со товарищи решили перестраховаться. С группой Кононенко у премьера по-прежнему натянутые отношения", - сказал собеседник в НФ, пожелавший остаться неизвестным.

Влиятельный соратник президента Игорь Кононенко, как уже писала "Страна", действительно давно имеет натянутые отношения с Гройсманом. И, по слухам, еще с марта вел активную работу среди депутатов по сбору голосов за отставку Кабмина.

Не похоже, что в правительстве испугались.

"Отчет будет 100%, но без грандиозных последствий", - спрогнозировал на условиях анонимности один из членов Кабмина, не конкретизируя.

"Даже не имея полной поддержки со стороны БПП, который его вообще-то делегировал в правительство, Гройсман как премьер выстроил отношения с другими формальными и неформальными группами в Раде. Их достаточно, чтобы сделать отставку пока невозможной", - оценивает шансы политолог Бондаренко.

В целом, среди депутатов Рады распространено мнение, что нынешняя ситуация показала отсутствие у Порошенко возможности поставить под свой полный контроль правительство. По мере приближения выборов и Гройсман, и "Народный фронт", и даже формальный глава БПП Виталий Кличко испытывают все меньше желания связать свою судьбу с действующим президентом.

Не исключено, что Банковая попытается летом еще раз вернуться к вопросу об отставке правительства, начав для этого масштабную кампанию по дискредитации премьера (чего пока не происходит), но не факт, что она вновь не закончится провалом.

Без "большой сделки"

Впрочем, у Кононенко есть и другой повод "уколоть" Гройсмана - кадровые проблемы в Кабмине. Больше всего говорят, конечно, об отсутствии "полноценного" министра здравоохранения.

"Если в Кабинете министров есть должности и.о. и не заполняются вакансии, то ответственность несет лично премьер-министр", - возложил ответственность Кононенко.

Как говорят в кулуарах Рады, Банковая хотела бы поставить своего министра здравоохранения (но не Супрун) и своего главу МинАПК.

Но в голосование по кадрам не верят даже коллеги Кононенко по президентскому именному блоку.

"Если руководство фракции БПП и президент, что стоит за ними, хотят назначить своих людей, то Гройсман - кого-то из своих или вообще оставить тех, кто есть. С той же Супрун он, похоже, нашел общий язык. А вместо Кутового в МинАПК заправляет его человек Максим Мартынюк. Заставить премьера пойти на кадровые уступки сложно. Помимо дружбы с "Народным фронтом" он "пророс корнями" в мажоритарщиков за счет субвенций на социально-экономическое развитие их округов. Даже некоторые члены фракции БПП с мажоритарных округов дрейфуют к нему", - объясняет народный депутат Наталья Новак (БПП).

Высокопоставленный собеседник в правительстве также считает, что пополнения в правительство ждать не стоит. По его мнению, перестановки в Кабмине возможны только при условии "большой сделки", когда учтены интересы главных групп влияния. Такого консенсуса пока не видно.

"Не думаю, что это все сейчас реально", - резюмирует источник.

Денис РАФАЛЬСКИЙ