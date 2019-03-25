Почему реформаторы Украины помогают комику избраться президентом (Bloomberg, США)

Самые яркие из них - бывшие министры Абромавичюс и Данилюк, в 2014 году пришедшие в команду Порошенко из иностранных банков. Эти бывшие министры хотели, чтобы их страна стала более европейской, но их вытеснили из правительства. Теперь они ставят на дебютанта-популиста.

Украинский президент Петр Порошенко скоро заплатит за то, что позволил своим правительственным чиновникам отвергнуть реформаторов, которых сам же вовлек в кабинет министров из частного сектора после победного для него восстания (на Майдане - прим. ред.) 2014-го года. Некоторые из них связывают свои надежды с "антисистемным" кандидатом на предстоящих президентских выборах - комиком Владимиром Зеленским. Их надежда - вернуться к власти, свести счеты (с врагами - прим. ред.) и воплотить в жизнь политические решения, которые оказались невозможными при Порошенко.

Бывший министр экономики в правительстве Украины Айварас Абромавичюс и бывший министр финансов Александр Данилюк известны своим сопротивлением коррупции и своей приверженностью "западническому" пути развития для Украины. Оба работают сегодня с Зеленским - против Порошенко. Я поговорил с ними в Киеве на прошлой неделе. Их готовность поставить на политическую "темную лошадку" говорит нам очень многое о том, почему и как Порошенко провалился в качестве лидера Украины.

Через пять лет после свержения коррумпированной администрации президента Виктора Януковича Украина - самая бедная страна Европы, ее место "первой с хвоста" оспаривает лишь Молдавия. Отсутствие улучшений в уровне жизни украинцев толкает избирателей страны к поиску новых лиц в политике.

Зеленский, известный благодаря своему комедийному шоу Квартал-95, а также своей телевизионной продюсерской хватке, сделал карьеру, высмеивая политиков. Он также снялся в популярном телесериале, где играл скромного учителя, которого случай приводит в кресло президента Украины и который улучшает жизнь, ломая привычные управленческие схемы. Эти заслуги сделали его лидером предвыборной гонки. Но против него тоже много факторов, так что Зеленский еще может и провалиться в гонке с Порошенко в первом круге выборов 31 марта, а борьба во втором круге, который, вероятно, состоится в апреле, скорее всего сведет Зеленского лицом к лицу все с тем же действующим президентом.

Третьим наиболее реалистичным кандидатом среди красочной "кандидатской" колоды в 44 лица является склонная к популизму бывшая премьер Юлия Тимошенко. Еще одной проблемой Зеленского является недостаток компетентности в реальных политических вопросах. Правда, менеджеры его кампании постарались прикрыть эту его слабость, заставляя его строго держаться критических в отношении истеблишмента тем. Они умышленно не рекомендуют Зеленскому углубляться в особенности налоговой политики или предлагать шаги по урегулированию конфликта Украины с Россией. И, наконец, третьей проблемой Зеленского является его неспособность убедительно выглядеть в роли вождя нации во время войны.

Но, может быть, самой здоровенной ахиллесовой пятой Зеленского являются его связи с вынужденным покинуть страну олигархом Игорем Коломойским. Этого миллиардера обвиняют на Украине в том, что он вывел активы из своего банка, называемого "Приватбанк". В банке украинцы держали большую часть своих сбережений, он был национализирован в 2016 году, при этом в активах банка обнаружилась "дыра" в 5,6 миллиардов долларов. Принадлежащий Коломойскому телеканал 1+1 - главный покупатель телепродукции Зеленского. Долго работавший с Коломойским юрист Андрий Богдан ныне трудится на кампанию Зеленского. Несколько телохранителей, некогда охранявших Коломойского, были замечены в предоставлении охранных услуг новоиспеченному кандидату в президенты. Я спросил Дмитрия Разумкова, официального пресс-секретаря предвыборного штаба Зеленского, как следует понимать эти совпадения. Он ответил, что г-н Богдан является личным другом Зеленского. Присутствие знакомых мне охранников он объяснил тем, что они работают на охранную фирму, связанную с каналом 1+1 постоянным контрактом. Ну, а насчет деловых связей между Зеленским и Коломойским Разумков высказался в том духе, что они не предполагают каких-то политических или финансовых "задолженностей" (которые Зеленский должен был бы закрывать в случае своей победы - прим. ред.).

Абромавичюс и Данилюк представляют свои собственные объяснения, почему они предпочли посмотреть на все эти вопросы сквозь пальцы и поддержать Зеленского.

Абромавичюс, практикующий специалист по частным инвестициям из Литвы, вошел в новый украинский кабинет министров в 2014 году. Он может с гордостью ответить на любые вопросы по проведенной им реформе госзакупок. В его активе - еще и улучшения в системе управления на тысячах украинских прещдприятий, все еще находящихся в частнйо собственности. Он наполовину сократил неэффективный штат своего министерства, переведя туда молодых людей из частного и некоммерческого секторов. Цель была - изменить стиль работы министерства.

Но Абромавичюс ушел в отставку в 2016 году, обвинив близкого Порошенко "решалщика вопросов" в том, что тот вмешивался в его реофрму с целью сохранения коррупционных схем. Сегодня Абромавичюс снова - в частном секторе и увлеченно говорит о некоторых своих инвестициях в недвижимость. Но шесть недель назад он встретился с Зеленским, который попросил Абромавичюса вновь поставить свой управленческий опыт на службу стране - помогая ему, Зеленскому, генерировать новые идеи и держать связь с инвесторами, капитанами бизнеса и западными партнерами. "Мозговой штурм" Зеленского и Абромавичюса о будущей политической линии в случае победы Зеленского продолжался около пяти часов.

"Я обнаружил, что в его (Зеленского) лице мы имеем человека, способного слушать и быстро учиться, да еще и приличного человека при этом",- сказал мне Абромавичюс. "Все на Украине знают, что надо делать, но просто не хватает политической воли. Зеленский мог бы воплотить надежды людей - стать той политической платформой, через которую люди с необходимой политической волей могли бы получить значительную власть".

Зеленский построил свою программу на основе "краудсорсинга": он обратился к людям в поисках идей и кадровых решений для своей команды - и получил более полумиллиона советов. Абромавичюс сказал, что Зеленский процитировал ему основателя Apple Inc. Стива Джобса: "Не имеет смысла нанимать умных людей и говорить им, что надо делать. Мы нанимаем умных людей, чтобы они сказали нам, что делать". Зеленский также обнадежил Абромавичюса, что в случае успеха он откажется от украинской традиции продвигать с собой наверх "своих" в соответствии со степенью личной преданности или родственной связи. И в общем Зеленский сумел произвести позитивное впечатление на экс- министра, хотя Зеленский может быть до трогательности неловким в формально- деловом общении: известна история, когда он забыл надеть костюм для важнейшей встречи с инвесторами, встретив их в футболке.

Что касается связи Зеленского с Коломойским, то Абромавичюс не верит в способность олигарха диктовать политическую линию избранному президенту в случае победы Зеленского. Это будет трудно сделать хотя бы потому, что до очередных выборов в парламент в октябре этого же 2019-го года останется не более 100 дней, и значит, если даже у Зеленского будет склонность отблагодарить своего бизнес-партнера и спонсора, в этой благодарности он будет ограничен политическими соображениями. Почему? Да потому, что для обеспечения победы своего движения "Слуга народа" на парламентских выборах Зеленскому придется выступать в роли президента убедительно. Президент, избранный народом и правящий для народа - таков должен быть его образ.

Данилюк, бывший инвестиционный менеджер и консультант в компании McKinsey & Co Inc., был вынужден уйти с поста министра финансов прошлым летом, прослужив два года в этой должности. За это время он провел важную реформу по изменению порядка взимания налога на добавленную стоимость (НДС). Он прекратил злоупотребления со стороны правительства при компенсации выплат по НДС для экспортеров. Премьер Владимир Гройсман уволил Данилюка за его "крестовый поход" против двух высокопоставленных налоговых чиновников, которых министр финансов обвинял во взяточничестве. Месяц назад Зеленский вытащил Данилюка вновь на свет Божий - так же, как до этого вытащил Абромавичюса.

"Если возникнет риск появления Коломойского рядом с Зеленским, я и рядом с этим стоять не буду, поскольку это будет очень плохо для моей репутации",- объяснил мне Данилюк, схлестнувшийся с Коломойским в схватке во время национализации (Приватбанка - прим.ред.). "Но взгляните на эту ситуацию шире. Конечно, мне жаль, что нет на горизонте идеального кандидата. Но я не хотел бы видеть Порошенко избранным на второй срок, так как это будет плохо для страны".

Экс-министр надеется, что Зеленский примет по его совету "радикальную повестку дня", включающую давно назревшую реформу суда и служб безопасности, давно подрабатывающих на "обдираловке" частного бизнеса. Абромавичюс также ожидает волевых ходов от Зеленского - таких, которые укрепят законность и прекратят вмешательство правоохранителей в дела бизнеса. При этом Абромавичюс ожидает строгого следования предложенным МВФ жестким стандартам очень экономной налоговой политики.

С Абромавичюсом и Данилюком на своей стороне, Зеленский предстает в совсем другом свете, чем до последнего времени, когда он имел репутацию политически некомпетентного кандидата без четкой программы, с нависающей над ним тенью Коломойского. Поскольку и Абромавичюс, и Данилюк популярны среди западных инвесторов, благотворителей, да и среди иностранных экспертов по Украине, Зеленский, стоя рядом с ними, вдруг обретает интеллектуальную мощь и ауру ожидаемой честности.

Томас Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшего инвестиционного банка на Украине, объясняет свои предпочтения величиной спредов при продаже ценных бумаг, а значит, степенью деловой активности в стране. "Инвесторы говорят мне, что, если Порошенко выиграет, спреды "сожмутся",- объясняет Фиала, которого экономические реформы "раннего" Порошенко вдохновили, начиная с 2015 года, вложить $500 миллионов инвестиционных денег от Dragon и других фондов в украинские сделки, прежде всего в недвижимость. "Если Тимошенко победит, спреды расширятся пунктов на 100. А вот если победит Зеленский, то все будет зависеть от того, какую роль в его команде будут играть Абромавичюс и Данилюк. Если они будут держать в руках контроль, спреды сожмутся. А вот если рядом появятся люди Коломойского, спреды сильно расширятся".

Фиала высказывает кое-какие сомнения насчет Зеленского, которого считает поддающимся влияниям и неопытным. Но одновременно он видит и обоих министров, которые "отлично работают в плане организации для него встреч с нужными людьми, ведут с ним настоящие тренировки по деловым вопросам".

Оба экс-министра делают все это, хотя Зеленский пока не обещал им никаких постов в случае победы. "Есть такое понимание, что они хотят видеть нас частью команды. Но никаких детальных обещаний нам пока не дали",- объясняет Данилюк. Разумков из команды Зеленского эту информацию подтверждает, отмечая, что и он пришел предлагать свои услуги без минимального понимания личных перспектив. То есть Разумков, присоединяясь к команде, и понятия не имел, что же его могут заставить делать после выборов.

Несмотря на отставание патрона в опросах, команда Порошенко уверена в его победе. Весь Киев увешан плакатами со словами: "Кандидатов много. Президент один". Это тот самый лозунг, который российский президент Путин использовал во время своей кампании в 2019 году. Пикантность ситуации придает то, что Путин - настоящая Немезида для Порошенко. Люди из команды Порошенко говорили мне, что у президентских сторонников нет никакого Плана Б. Советники Порошенко уже устремлены к парламентским выборам, но они даже мысли не допускают, что при проигрыше в президентских выборах патрону придется включиться в выборы парламентские.

Сам же Порошенко ведет кампанию на националистической платформе, размахивая своими символическими успехами: укреплением в боях украинской армии и отделением национальной Православной церкви Украины от Русской Православной Церкви. Порошенко также повысил пенсии и предложил самым бедным украинцам денежную помощь в виде субсидий наличными.

В лагере Порошенко над Зеленским смеются, как над проектом Коломойского, за которым стоят одни только ждущие новых карьерных возможностей былые члены кабинета министров.

И все-таки есть что-то важное в решимости двух известнейших украинских реформаторов подвергнуть риску свои пока белоснежные репутации - и все ради комика, который, однако, собирается делать некоторые правильные дела. Вот они: снизить налоги, снять регуляцию с бизнеса, ввести больше мер прямой демократии, отнять у депутатов неприкосновенность и сделать процедуру президентского импичмента более доступной. Все это - популистские импульсы, которые следующий парламент вряд ли примет благосклонно. И все же...

"Если популизм - это когда кто-то выполняет обещания, которые другие не выполнили, то я за такой популизм",- сказал Абромавичюс.

Вытесненные из системы сетью туго переплетенных дружеских, родственных и просто эгоистических связей, реформаторы мечтают довести дело до конца. "Я в это дело вложил столько усилий, а страна берет, да и не меняется так быстро, как должна бы по моим затратам,- объясняет Данилюк. - Я хочу иметь возможность просто перенести несколько оставшихся реформ в категорию "сделано" - а потом заняться своей жизнью".

И у него, и у Абромавичюса за плечами - успешные бизнес-карьеры. Они не считают себя неудачниками - они считают себя людьми, которых прервали в тот самый момент, когда они как раз заканчивали что-то очень полезное для Украины. Порошенко и сам не знал, что, выгоняя их, он открывал новое окно возможностей для Зеленского. Теперь тот может воззвать к тем бывшим энтузиастам первых реформ Порошенко, кто хочет сделать страну более европейской.

Эта публика хочет более резкого разрыва с прошлым. Она хочет еще и меритократическую систему подбора кадров, которая бы сменила архаическую, почти племенную методу определения "достойнейших", которая сохранилась на Украине с советских времен.

Для того, чтобы дотянуться до этих избирателей, Данилюк и Абромавичюс - идеальные союзники рядом с желающим привлечь таких избирателей кандидатом. И если Порошенко победит Зеленского 31 марта, он и их победит, сдвинув счет на одно очко в пользу старой системы.

Леонид Бершидский