Почему слияние Минсоца и Минздрава - это не страшно Марина СИТНИК

Отнять или поделить.

Эксперты подчеркивают, что предоставление медпомощи - тоже социальная функция

Страна в ожидании нового правительства - пока неясно, кто его возглавит и кто займет кресла министров. Однако в Офисе президента уже заявили, что начать намерены с оптимизации структуры Кабмина. На прошлой неделе Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта. А на этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, которого называют одним из претендентов на кресло премьер-министра, заявил, что министерства хорошо бы объединить по блокам. Например, создать одно ведомство на базе Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения, ведь здравоохранение - это тоже социальная функция. Секретарь СНБО вообще считает, что правительство должно быть компактным. "Я за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу", - пояснил он.

"ДС" поинтересовалась у политиков и экспертов в сфере здравоохранения, чем может обернуться объединение Минсоца и МОЗ. Особенно с учетом того, что с нового года в стране должен стартовать очередной этап медреформы - на новую систему работы переведут вторичный уровень медицинского обслуживания. Большинство экспертов подчеркивает, что во многих странах мира нет отдельных министерств здравоохранения и социальной политики, что позволяет эффективнее аккумулировать средства на социальные программы и распределять их, в том числе, через Национальную службу здоровья. Основная же задача министерства - контролировать качество предоставляемых услуг.

Олег Спиженко, руководитель "Клиники Спиженко", глава Ассоциации частных клиник Украины: "Подобное объединение обсуждается давно - я был одним из авторов этого проекта. От такого объединения выиграют все, поскольку средства на все социальные выплаты будут распределяться из единого центра. Благодаря этому мы бы получили необходимый социальный пакет медгрантий, возможность проводить обязательные ежегодные медосмотры, смогли бы запустить механизм страховой медицины. По такому принципу работают во всем мире. Чтобы претворить эту концепцию в жизнь требуется лишь воля нового парламента. Безусловно, понадобится время на переходный период, чтобы разграничить зону ответственности - за что отвечал бывший МОЗ, за что будет отвечать новое министерство. Так, оно должно в первую очередь контролировать качество предоставления медуслуг".

Виктор Шафранский, бывший и.о. министра здравоохранения (2016): "Во многих странах эти два министерства объединены, поскольку поле для деятельности у них одно. Если исходить из того, что в медицинском обслуживание, в основном, нуждаются люди пожилого возраста, которые, как правило, не защищены социально, то в этом объединении есть смысл. Хорошая команда с опытными управленцами даже в структуре объединенных министерств может сделать очень многое и повысить качество медицинского обслуживания. И в нашей стране достаточное количество профессионалов, которые могли бы этим заниматься"

Ольга Голубовская, профессор, заслуженый врач Украины, главный внештатный инфекционист МОЗ Украины (2011-2016 гг.): "У Минздрава надо забрать половину тех функций, которые оно сейчас выполняет, при этом не выполняя множество других функций, которые должно бы выполнять. Например, отменили процедуру стандартизации медицинской помощи, без чего нельзя рассчитать стоимость услуг, а значит и внедрять медреформу. Министерство здравоохранения должно, в первую очередь, определять политику в области здравоохранения, готовить нормативные документы, регламентирующее работу врачей и медучреждений. Например, нет понятия "международные протоколы", которым оперирует наш и.о. министра и которое так нравится обывателям. В каждой стране есть свои стандарты лечения, основанные на международных рекомендациях, но разработанные специалистами с учетом тех реалий, в которых работают медики и живет страна - они адаптированы под материально- техническую базу и содержат, помимо клинической, юридическую часть. МОЗ Украины должно контролировать качество оказания медицинских услуг. На данный момент эта функция не выполняется в связи с отсутствием должной нормативной базы. А если нет оценки качества, то и улучшать это качество не представляется возможным. Закупками лекарственных средств, которыми так гордится наш Минздрав, на самом деле должны заниматься специалисты на местах. Эффективность этих программ оценивается не количеством приобретенных лекарственных препаратов, а количеством больных, которых удалось вылечить благодаря этим лекарственными средствами. Эту статистику кто-то видел?"

Андрей Рева, министр социальной политики Украины: "Я не могу комментировать заявление Александра Данилюка просто потому, я не обладаю нужным объемом знаний, чтобы сказать - хорошо это или плохо. Если бы этот вопрос касался экономики, я бы мог порассуждать и даже поспорить на эту тему. Смысл есть только в том, чтобы сократить аппарат чиновников, который слишком раздут. То, что в других странах делает один человек, у нас делают десять".

Марина СИТНИК