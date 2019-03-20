Почему Запад снова полюбил Порошенко (Politico, США)

Стремление Кремля сорвать переизбрание президента доставляет неприятности украинским либералам

В Петре Порошенко никто не видел воплощение будущего Украины. Но, похоже, теперь он - последняя надежда страны.

По мере приближения назначенных на 31 марта президентских выборов Россия все больше старается повлиять на исход гонки. В недавнем отчете разведслужб США говорится, что Кремль пытается применять "различные инструменты", чтобы "воспользоваться неустойчивой экономикой Украины, широко распространенной коррупцией, слабыми местами кибер-защиты и недовольством общества".

Какова его цель? Добиться поражения Порошенко и привести к власти менее антироссийское правительство.

Таким образом, иностранные дипломаты и лидеры западных стран начинают осознавать, что, по иронии судьбы, Порошенко, - глава государства, осуществлявший реформы в темпе, который подчас не позволял надеяться на скорые перемены, - теперь их главный и единственный шанс удержать Украину от возвращения в сферу российского влияния.

Для президента России Владимира Путина не столь важно, кто именно победит на выборах, лишь бы это был не Порошенко.

Победа любого из двух других лидеров президентской гонки - будь то неискушенный в политике комик Владимир Зеленский или опытная Юлия Тимошенко, действия которых могут испортить отношения Украины с Международным валютным фондом, - наверняка приведет к дестабилизации страны и позволит Путину укрепить свое влияние.

Главный мотив российского лидера заключается не столько в том, чтобы привести к победе на выборах дружественно настроенного по отношению к Кремлю президента, сколько в том, чтобы очень четко дать понять, что отказ любого следующего президента идти на уступки Кремлю приведет к краху его политической карьеры.

У Путина есть и глубоко личные причины для того, чтобы постараться сорвать кампанию Порошенко.

Когда пять лет назад Порошенко пришел к власти, он выступал в качестве прагматичного кандидата, сторонника мирных решений. Поскольку он был бизнесменом и состоятельным человеком, у него также была репутация прагматичного политика, готового идти на сделки. Путин наверняка был уверен, что деловые интересы Порошенко в России, - от которых он вскоре отказался, - сделают его более сговорчивым.

Вместо этого президент Украины стал опасным противником: Порошенко направил свое искусство вести переговоры на то, чтобы добиться от большинства западных стран широкой поддержки усиления антироссийских санкций.

У себя в стране Порошенко удалось снизить культурное влияние России, запретив российское телевидение и продвигая среди школьников украинские социальные сети вместо российских. Он также успешно лоббировал создание независимой Украинской православной церкви, и этот религиозный раскол уже ударил по историческим притязаниям Москвы на Киев, а в будущем нанесет ущерб РПЦ в виде потери церковного имущества на миллионы долларов и значительно подорвет ее "мягкую власть" в Украине.

Не стоит забывать, что украинский лидер сумел убедить Соединенные Штаты выделить средства на поставку летальных вооружений, восстановил украинскую оборонную промышленность и создал мощную армию.

Все это очень болезненные темы для Путина, который надеялся, что Украина зачахнет в результате российской военной агрессии и мер по дестабилизации и просто не может вынести мысль о том, что Порошенко может задержаться еще на один срок.

По данным украинской службы безопасности (СБУ), с начала предвыборной гонки Россия уже потратила сотни миллионов долларов на попытки повлиять на ход выборов и сорвать их.

Кремль пытался повысить градус политической обстановки, разжигая межэтническую и межконфессиональную рознь и пытаясь представить Порошенко никчемным лидером, неспособным следить за порядком в стране.

Участились кибератаки на украинских представителей власти и Центральную избирательную комиссию страны, которая подвергается атакам ежедневно, а порой ежечасно, - а в социальных сетях развернута кампания по дезинформации.

В феврале из неизвестного источника были вброшены документы, которые опубликовала одна финансируемая Западом организация по наблюдению за коррупцией. В них были свидетельства того, что соратники Порошенко якобы нечисты на руку, и вполне можно предположить, что эти данные подтасованы российскими или пророссийскими силами.

Кремль также подготовил почву для кампании против Порошенко, задобрив дружественных Кремлю бизнесменов и политиков выгодными сделками и предоставив им доступ к рынку.

Всех примеров и не перечесть. Ведущий пророссийский политик Украины, Виктор Медведчук, чья дочь приходится крестницей Путину, а жена, как недавно выяснилось, основная владелица компании, которая в минувшем году выиграла тендер на разработку прибыльного российского нефтяного месторождения, - оказывает существенное влияние на некоторые теле- и радиостанции. Тарас Козак, член парламента и влиятельный импортер российского дизельного топлива, а также владелец находящегося на территории России предприятия по производству оружия, завладел популярным телеканалом "112". Олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший миллиарды в качестве одобренного Россией посредника по продажам газа в начале 2000-х, владеет телеканалом "Интер", который смотрят очень многие и из которого по мере приближения выборов начинает литься непрерывный поток критики в адрес Порошенко.

Российское вмешательство в политику Украины может поражать своими невероятными масштабами. Однако не стоит недооценивать глубочайшее стремление Путина вернуть былое влияние на Украину.

Теперь, когда вмешательство России очевидно, кандидатура Порошенко, столько раз подвергавшегося критике, начинает казаться многим западным обозревателям стратегически безопасным выбором.

Конечно, время его правления оценивается по-разному. Несмотря на определенный рост экономики, для большинства украинцев, чей среднемесячный заработок в декабре прошлого года составил 390 долларов, дела по-прежнему плохи. И хотя он предусмотрел жесткие меры по борьбе с коррупцией, критики обвиняют его в том, что он слишком медленно проводит реформы, в том числе и когда дело касается уголовного судопроизводства.

Но каковы альтернативы? Его соперники скорее всего только ослабят связи Украины с Западом или создадут нестабильную ситуацию, сводя на нет то, что достигнуто на сегодняшний день.

Западные политические деятели поняли, что в их интересах закрыть глаза на его недостатки и оценить достоинства. Либеральные патриоты Украины тоже приходят к такому выводу.

По словам Ярослава Грицака, одного из наиболее выдающихся общественных интеллектуалов Украины, "главное решение, которое сегодня должны принять либералы - поддержать Порошенко в первом туре или подождать до второго".

Адриан Каратницкий