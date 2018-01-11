Почти половина украинцев не видят инстанций, которые борются с коррупцией

Почти половина (43%) граждан Украины не видят ни одной инстанции, которая бы активно боролась с коррупцией в стране, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Остальное население активных борцов с коррупцией видит в средствах массовой информации, журналистах (26%), НАБУ (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), самом населении (12%), странах Запада (11%), САП (10%) и НАПК (9%).

И совсем не видят как "борцов с коррупцией" такие государственные институты, как Генеральная прокуратура (5%), СБУ (6%), полиция (3%), суды (2%), президент (3%), правительство, министерства (2%), Верховная Рада (1%), власть на местах (2%).

Демократические инициативы

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact, проведенного в августе-сентябре 2017 года, большинство украинцев (72%) не видит прогресса в реформировании в сфере противодействия коррупции.

По материалам: ZN.UA / В Полтаве.info