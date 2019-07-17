Под ГБР проходит одновременно несколько акций: как против Порошенко, так и против ведомства

Сегодня на допрос в Государственное бюро расследований ожидается экс- президент Украины Петр Порошенко. Допрос должен состояться в 9:30.

Об этом передает корреспондент ГолосUA.

Вход в ГБР по состоянию на 9:15 охраняет полиция и несколько десятков нацгвардейцев. Также там одновременно проходит несколько акций - как против ГБР, так и против Порошенко.

Напомним, экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

"Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском", - пишет Портнов. Он уточняет, что дата допроса - среда 17 июля, 09:30 утра.