Под Конституционным судом митингуют против отмены закона о люстрации

В Киеве под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против отмены закона об очищении власти.

Участие в акции под названием "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" принимают несколько человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Они отмечают, что по имеющейся у них информации, судьи КС собираются отменить закон "Об очищении власти".

"Мы собираемся здесь, ибо люстрация была и остается единственным барьером для возвращения на должности лиц режима Януковича", - подчеркнула глава совета ОО "Общественный люстрационный комитет" в 2015-2018 лет Александра Дрик.

Она подчеркнула, что вопрос рассмотрения закона о люстрации четвертый в сегодняшней повестке дня, но активисты пришли раньше, чтобы показать, что они здесь.

Как заявила Дрик, активисты будут под зданием суда до принятия решения КС.

Также под зданием суда с аналогичным требованием проходят еще несколько акций, в частности, под флагами политических партий "Европейская солидарность", "Свобода" и другие.

Однако активисты призывают политические силы избегать политизации акции, спрятать флаги и объединиться.

Под здание КС пришел также Святослав Вакарчук, Ирина Луценко, Владимир Вятрович и другие политики и общественные деятели. Читайте также: Социологи выяснили, какие реформы украинцы считают первоочередными

Ситуация пока спокойная, на месте работает полиция.

Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ, в частности, предусматривает ограничение права для чиновников режима экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Впоследствии в КСУ поступили два представления от Верховного суда Украины и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Суд объединил три представления в одно производство.