Под Печерским судом из-за Ляшко подрались Мосийчук и Каплин

Сегодня утром, 18 июля, перед Печерским судом Киева, где рассматривают дело о совершении административного нарушения лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, произошла стычка между "радикалом" Игорем Мосийчуком и депутатом от БПП Сергеем Каплиным. Об этом сообщает NewsOne.

Лидер радикалов подозревается в совмещении выполнения обязанностей народного депутата и главы правления ЗАО газеты "Политика".

Активисты организовали акцию протеста против действий Ляшко под зданием суда. Среди митингующих был замечен депутат Сергей Каплин. Люди выкрикивают: "Ганьба" и "Брехун".

В результате действий активистов между радикалом Игорем Мосийчуком и Сергеем Каплиным произошла стычка.

У суда дежурит несколько нарядов правоохранителей.

Как сообщали Українські Новини, Соболев и Ляшко устроили потасовку в Раде. Также козак Гаврилюк заявил, что избитый им журналист на него нападал.

