Події в Афганістані мають багато чому навчити Україну, - Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна має зробити висновки з ситуації з наступом талібів в Афганістані. Він також упевнений, що США все зробили правильно.

Про це Клімкін написав у Facebook напередодні захоплення талібами Кабулу.

"Події в Афганістані мають нас багато чого навчити.

За майже 20 років США вклалися в цю країну більше ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб.

Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього.

Багато хто в афганському уряді був упевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію: "Якщо ми важливі, то на це заплющать очі", - зазначив він.

65-річний афганський маршал Абдул-Рашид Дустум. Нині він переховується в Узбекистані

На думку ексміністра, США передбачали наслідки виведення військового контингенту з Афганістану.

"Вони створили мегапроблему для Китаю та Росії. Почалася принципово нова гра з шаленими ставками.

Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають.

Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними і досягати цілей.

Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан - ще один приклад. Є над чим замислитися", - додав він.

На відео люди чіпляються за фюзеляж літка, який йде на взліт, а потім падають і розбиваються Довідково: Ісламістський рух "Талібан" було утворено 1994 року, із 1996-го до 2001 року він був при владі в Афганістані і контролював більшу частину території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби почали бойові дії проти влади.

Після терактів 11 вересня 2001 року в Америці та відмови з боку "Талібану" видати лідера організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена США ввели до Афганістану війська.

У лютому 2020 року представники США та руху "Талібан" підписали мирну угоду, яка передбачає виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. У міноборони Великобританії її назвали "гнилою угодою".

США почали виведення військ у квітні 2021 року. У Білому домі заявляли, що мають намір завершити цей процес до кінця серпня.

На тлі виведення американських військ ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася.

Менше ніж за два тижні таліби захопили 18 із 34 столиць провінцій. Зокрема, міста Зарандж (провінція Німроз), Шеберган (провінція Джаузджан), Кундуз (провінція Кундуз), Айбак (провінція Саманган), Сарі-Пуль (провінція Сарі- Пуль), Файзабад (провінція Бадахшан), Талукан (провінція Тахар), Фарах (провінція Фарах), Пулі-Хумрі (провінція Баглан), Газні (провінція Газні), друге за чисельністю населення місто в країні Кандагар (провінція Кандагар) і третє за величиною місто країни Герат (провінція Герат).

Телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела повідомив 12 серпня, що афганський уряд запропонував представникам угруповання "Талібан" участь в управлінні країною за умови припинення насильства. За даними інсайдера, пропозицію передали через Катар (у цій країні проводять мирні переговори щодо врегулювання ситуації в Афганістані).

13 серпня "Талібан" звернувся до афганського народу, повідомивши про свої мирні наміри. Зокрема, угруповання пообіцяло амністію військовослужбовцям урядової армії і поліцейським, а також недоторканність майна приватних осіб.

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