Под видом учений "Запад-2017" РФ может создать ударные группы для нападения на Украину - Порошенко

Россия под видом военных российско-белорусских учений "Запад-2017" может создать ударные группы для нападения на Украину. Об этом в ежегодном послании к Верховной Раде Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Под видом стратегических командно-штабных учений ("Запад-2017" - ред.) не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что 7 тыс. платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к украинским границам.

"И, к сожалению, никаких гарантий, что после завершения маневров, это все вернется из Беларуси в их дом в Россию у нас нет", - добавил П.Порошенко.

По его словам, именно из-за проведения военных российско-белорусских учений "Запад 2017" Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.

Президент напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма, а во второй половине июля 2008 года во время учений "Кавказ-2008" РФ напала на Грузию.