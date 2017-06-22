Под видом украинцев безвиз могут получить террористы или представители спецслужб РФ - А.Турчинов

Под видом украинских граждан с оккупированных территорий биометрические паспорта для безвизового въезда в Европу могут получить террористы или представители российских спецслужб. Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства

"В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб", - заявил А.Турчинов.

По его словам, после начала действия безвизового режима Украины с ЕС количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и с территории оккупированного Донбасса значительно увеличилось.

"Именно поэтому для недопущения подобного (получение паспортов террористами или представителями российских спецслужб - ред.), необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", - отметил А.Турчинов.

По его соответствующий законопроект подготовлен и в ближайшее время должен быть внесен на рассмотрение ВРУ. Он добавил, что документ должен быть принят парламентом до "каникул".

Как сообщал УНН, более 30 тысяч граждан Украины уже воспользовались безвизовым выездом в Европейский союз.