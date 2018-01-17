Подавшийся в бега депутат Одесского облсовета собирается сдаться Генпрокуратуре

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, подозреваемый в предложении 500 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, намерен явиться в Генеральную прокуратуру 19 января.

Как сообщил Українським Новинам руководитель департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк, 16 января Генпрокуратуру посетил адвокат Бабенко, который заверил, что его клиент намерен явиться в пятницу 19 января на допрос.

Кроме того, Генпрокуратура планирует ознакомить Бабенко с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

По словам Гуцуляка, поскольку Бабенко пообещал явиться в Генпрокуратуру, оснований объявлять его в розыск нет. Он также сообщил, что Бабенко находится в пределах Украины, однако где именно, неизвестно.

Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении Бабенко. Депутат, по версии правоохранителей, пытался дать взятку 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.

При попытке задержания Бабенко сбежал от сотрудников НАБУ через окно дома в Киеве.

Позже депутат написал в фейсбуке, что обвинения во взятке в $500 тыс. - "мыльный пузырь".