Подготовка расчетов Javelin в ВСУ начнется 2 мая - Полторак

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая, заявляет министр обороны страны Степан Полторак.

"Это решение (поставки США ПТРК Javelin в ВСУ - ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", - написал Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук.

Президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

В январе начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Украина ожидает поставки и прием на вооружение ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в течение первого полугодия 2018 года. Отвечая на вопрос о временных рамках, Муженко сказал, что партнеры называют разные сроки - "от двух до пяти-шести месяцев".

Напомним, 21 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп санкционировал поставку в Украину партии снайперских винтовокM107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов.

Ранее Петр Порошенко заявлял о том, что поставки ПТРК Javelin будут финансироваться американской стороной.