Подготовлены представления в ВР о снятии неприкосновенности с трех нардепов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, в ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК Украины).

Ст. 212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст. 366-1 УК - "Декларирование недостоверной информации", ст. 368- 2 УК- "Незаконное обогащение".

Геннадий Бобов - народный депутат Украины VII-VIII созывов, группа "Видродження".

Евгений Дейдей - народный депутат Украины фракция "НФ", координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Член МГО "Депутатский контроль".

Андрей Лозовой - в октябре 2014 года прошел в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко. Является заместителем главы парламентской фракции РПЛ.

Как ранее сообщил АиФ.ua, в Киеве трое мужчин требовали у бизнесмена $1,3 млн якобы для Луценко.

Источник Аргументы и Факты