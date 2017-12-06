Подозрение Саакашвили направлено по его адресу, - ГПУ

В ГПУ заявили о направлении экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили подозрения.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Подозрение Саакашвили направлено по его адресу. Также объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 15, ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.256 Уголовного кодекса Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - написал спикер.

Также, экс-глава Одесской ОГА объявлен в розыск.

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