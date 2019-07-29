Подозрения судьям Киевского админсуда поступили без доказательств - ГПУ

Следователи Управления спецрасследований готовы предоставить все доказательства к проектам подозрений руководству и двум судьям Окружного админсуда Киева на совещании у руководства Генпрокуратуры.

Об этом сказал Укринформу руководитель управления Сергей Горбатюк, комментируя заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган об отсутствии доказательной базы к проектам подозрений.

"В тексте подозрения излагается суть обвинения, никакие доказательства не излагаются. Когда прокурор, который рассматривает эти проекты подозрений, хочет изучить материалы производства, он собирает совещание либо истребует уголовное производство, изучает и смотрит, подтверждаются ли факты доказательствами. Никто сопроводительным письмом не направляет доказательства вместе с проектом подозрения - только текст. Соответственно, следователи готовы прийти и рассказать. Они ждут указания от руководства", - сказал он.

В то же время, Горбатюк точно не знает, обращался ли кто-то из руководства ГПУ с просьбой предоставить доказательства по этому уголовному делу.

"Я в отпуске. Может, кто-то кому-то и звонил и истребовал доказательства, но мне это неизвестно", - сказал руководитель Управления спецрасследований.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что к проектам сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда Киева отсутствуют доказательства, не прилагается никаких доказательств.

По её словам, в четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение.

Как сообщал Укринформ, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины во избежание обязательного квалификационного оценивания.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подготовлено сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного админсуда Киева.