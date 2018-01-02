Подозреваемый в госизмене помощник Гройсмана уволен из Кабмина

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины Станислав Ежов, подозреваемый в работе на российские спецслужбы, был уволен 21 декабря 2017 года. Об этом Укринформу сообщили в Секретариате Кабмина.

"Да, уволили 21 декабря", - сказали в секретариате.

При этом формальную причину увольнения чиновника там не назвали.

20 декабря 2017 года СБУ сообщила о задержании "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" помощника премьер-министра Станислава Ежова.

Мужчина якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам через электронные каналы связи. Его задержали на рабочем месте при содействии руководства правительства. Открыто дело по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена).

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает Ежова самой "крупной рыбой", пойманной за годы независимости Украины.