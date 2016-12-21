Подозреваемый во взяточничестве Охендовский продолжит руководить ЦИК

Соломеский районный суд Киева в среду, 21 декабря, отказался отстранять Михаила Охендовского от исполнения обязанностей председателя Центральной избирательной комиссии.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об отстранении Охендовскго, которого подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, от должности на два месца.

Прокурор Владимир Кривенко пообещал обжаловать решение суда, сообщает BBC Украина.

Охендовский, в свою очередь, заявил, что доволен судебным решением, а также намерен обжаловать избранную ему меру пресечения.

"Я считаю, что у нас есть все основания для апелляционного обжалования принятия суда по ходатайству о применении меры пресечения, и апелляционная жалоба непременно будет подана", - заверил глава ЦИК, передает "Укринформ".

Ранее суд избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательствадо 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог на сумму 1 млн 291 тисячу гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

13 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.