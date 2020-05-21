Подружжя Зеленських подарувало вишиванки лідерам країн

До Всесвітнього дня вишиванки Президент України Володимир Зеленський з дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"До Всесвітнього дня вишиванки Президент і перша леді України відправили у подарунок лідерам країн світу традиційні українські вишиті сорочки. Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн", - йдеться у повідомленні.

У супровідному листі Володимир та Олена Зеленські написали, що 21 травня Україна відзначає День вишиванки - свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу.

"Вишиванка - самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", - написали вони у листі.

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах світу.