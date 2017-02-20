Подвиг Небесной сотни стал фундаментом обновленного государства - А.Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к украинцам по случаю Дня чествования подвига участников революции достоинства и увековечения памяти героев Небесной сотни.

Парубий напомнил, что в Украине чествуют память героев Небесной сотни, которые положили свою жизнь за Украину, и сказал, что их подвиг вызвал коренное изменение в душах, сердцах и сознании украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.А.

"Подвиг Небесной сотни ни был бесполезным, он стал фундаментом обновленного государства и единства народа. События евромайдана вызвали коренное изменение в душах, сердцах и сознании украинцев. Революция Достоинства навсегда изменили и объединила наш народ. Вечный враг Украины - российский империализм через своих агентов пытался разжечь в нашей стране огонь раздора. Зато вероломное нападение агрессора объединило украинский народ в защите Родины", - отметил он.

"Революция Достоинства не закончилась - наши баррикады с Майдана Независимости, Грушевского и Институтской переместились на восток. Теперь наша борьба там - на фронте против российского агрессора", - добавил председатель ВР.

"Спасибо украинским воинам за мужественную и победоносную оборону Родины от смертоносной российской империи зла. Наша сила, как и три года назад на баррикадах революции Достоинства - в единстве. Плечо к плечу!" - Отметил он.

Напомним, А.Парубий заявил, что в случае, если военное положение и должно вводиться, то на всей территории Украины