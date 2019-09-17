Поджог дома Гонтаревой: Зеленский ждет от Авакова раскрытия дела

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, назвав инцидент "грубым преступлением" и призвав правоохранительные органы раскрыть это дело. Заявление Зеленского опубликовано пресс-службой Офиса президента на Facebook.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть нерушимыми", - заявили в пресс-службе.

"Глава государства ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - резюмировали в ОП.

17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой: видео. 12 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Валерии Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. В интервью LIGA.net Гонтарева отмечала, что уголовное дело в ГБР открыли по заявкам Андрея Портнова. Последний, по ее словам, помогает Игорю Коломойскому, с которым "у него 20 лет хорошие отношения".

Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой.

Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.