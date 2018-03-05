Поджог Общества венгерской культуры в Ужгороде организовал житель Приднестровья - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что к поджогу Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде причастны участники АТО.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Москаля, участники АТО принимали участие в поджоге за деньги.

"Они - не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, соблазнившись на деньги", - отметил он.

Москаль добавил, что организатора поджога уже установлено.

С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис... Опубликовано Hennadii Moskal 4 март 2018 г.

"Личность организатора тоже установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления скрылся домой", - написал Москаль.

Кроме того, предполагаемый организатор поджога является сотрудником Министерства госбезопасности Приднестровья.

"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации Фаланга)", - отметил Москаль.

Ночью неизвестный подходит к зданию, оставляет на подоконнике пакет. Через некоторое время происходит взрыв. Изнутри офис сильно выгорел. Никто не пострадал. Это уже второй инцидент за месяц. Ранее в здание общества бросили коктейль Молотова. Тогда СБУ заявляла, что к провокациям причастны российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что полиция задержали пятерых человек, который подозревают в двух нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

Напомним, в Ужгороде в ночь против вторника, 27 февраля, произошел пожар в здании Закарпатского союза венгров, расположенный на Православной набережной. Также в этом же месяце, в ночь против воскресенья, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров. Впоследствии выяснилось, что за поджогом стояли граждане Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

МИД Венгрии вызвал украинского посла на ковер из-за пожара в офисе Закарпатского союза венгров.