Поединок Волкер-Сурков: или выборы, или заморозка конфликта

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 августа встретится с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско- украинские отношения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Согласно сообщению, встреча состоится в Минске. После этого Волкер посетит Вильнюс для обсуждения украинского вопроса с правительством Литвы.

Также в Госдепе сообщили, что 23 августа Волкер вернется в Украину, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прибудет в Киев 24 августа, и обсуждения дальнейших шагов для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, переговорщиком российской стороны по вопросам Украины является помощник президента России Владислав Сурков.

"На встрече с Сурковым в Минске будет обсуждаться вопрос досрочных парламентских выборов в Украине, если Порошенко не сможет или не захочет выполнить договоренности Трампа-Путина по "перезапуску" Минских соглашений" - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По словам американских политологов и экспертов, новый спецпредставитель Госдепа не сдаст интересы Украины и не пойдет на уступки Кремлю. Наверняка, стороны обсудят пошаговый план выполнения Минских соглашений - Дорожную карту или так называемый План Макрона.

Волкер будет настаивать, что сначала на Донбассе должно воцариться устойчивое перемирие, Россия должна будет забрать своих солдат и технику, отдать Украине контроль над границей, а только потом говорить о выборах.

Но ожидать сиюминутных уступок с российской стороны не приходится. В авторской статье для National Interest директор Центра Евразии, России и Восточной Европы в Джорджтаунском университете Анжела Стент пишет, что перспективы выполнения Минских соглашений очень туманны.

"Во-первых, в основе украинского кризиса лежит противоречие понимания Москвой и Вашингтоном законной российской сферы влияния. Пока Москва чувствует, что имеет право играть определенную роль в политике своих ближайших соседей, Вашингтон настаивает, что Россия не должна иметь права голоса в постсоветских странах. Во-вторых, Россия уже давно выступает против того, что она называет бесконечной экспансией НАТО, рассматривая события февраля 2014 года (в Украине - Авт.) как первый шаг, который, в конечном счете, приведет Украину к вступлению в НАТО", - пишут генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов и старший советник и директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер в докладе "Дорожная карта для отношений США-Россия".

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что украинской стороне удалось убедить спецпосланника США, что именно подход официального Киева - способ решить конфликт на основе Минских соглашений.

"Поэтому для Владислава Суркова Волкер может оказаться очень тяжелым собеседником в плане попыток убедить изменить мнение американского спецпосланника. А именно такую задачу, если верить российским СМИ, ставит себе представитель РФ.

На переговорах в Минске от Владислава Суркова стоит ожидать попытку представить Минские соглашения как предусматривающие проведение политического процесса (местные выборы, специальный статус) перед восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке, или, по меньшей мере, параллельное выполнение безопасности и политической части соглашений Украины и сепаратистами соответственно", - сказал "Сегодня" Николай Белесков.

Напомним, недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Волкер был назначен специальным представителем США по Украине 7 июля текущего года. Его задача - координировать все усилия госдепартамента по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Волкер заявил, что в США понимают, что ситуация на Донбассе является агрессией РФ против Украины, а не внутренним конфликтом. По его словам, в Вашингтоне рассматривается вопрос предоставления Украине оборонительного вооружения. Кроме того, Волкер отметил, что на территории Украины сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы.

News24UA

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