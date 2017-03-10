Поездку Савченко на Донбасс благословляли кураторы из Москвы, - СБУ

За организацией поездки нардепа Надежды Савченко в зону АТО стоят так называемые кураторы из Москвы

Об этом журналистам сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Эспрессо.TV.

"Я не могу одобрительно отнестись к ее (Савченко, - ред.) пребыванию на этой (Донбассе, - ред.) территории. Я представляю, если бы кто-то из АТО просто поехал туда. С "Альфы" или с других добробатов. И их бы на куски порезали и оставили", - заявил Грицак.

Он добавил, что никогда не поверит в то, что пребывание на востоке не происходило без благословения кураторов из Москвы.