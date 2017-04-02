Погибший полковник СБУ поймал 80 российских агентов

Полковник СБУ Александр Хараберюш задержал около 80ти российских шпионов и террористов.

"39-летний Александр Хараберюш, позывной "Душман", был один из самых результативных украинских контрразведчиков в этой войне. Родом из Донецка, он делом доказал свою верность Украине", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"В тяжелой войне с российскими спецслужбами, которые наладили массовую заброску агентуры для проведения диверсий, донецкое СБУ отвечало ударом на удар. Хараберюш сыграл ключевую роль в выявлении и разоблачении трех предателей в рядах донецкого СБУ, завербованных российской разведкой Третьяка, Никифорова, Косяка", - добавил Бутусов.

Хараберюш принимал участие в задержании диверсионной группы "Мангуст".

31 марта в Мариуполе подорвали автомобиль. В нем был полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш.