Пограничники запустили систему информирования о людях, которые незаконно попали в оккупированный Крым

Информационный ресурс создан на веб-сайте Государственной пограничной службы.

На веб-сайте Государственной пограничной службы создан информационный ресурс для размещения сообщений о посещении гражданами временно оккупированного Крыма в нарушение установленного порядка.

Как сообщается на сайте ведомства, "в Государственной пограничной службе Украины проводится последовательная работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые в нарушение "Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее" незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым".

С этой целью на официальном веб-сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок "СТОП-ЛИСТ" (http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list/), который позволяет гражданам на добровольной основе информировать милицию о лицах, которые незаконно попали в Крым.

Полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

В ГПСУ напомнили, что на основании ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ТОТУ) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы, нарушившие порядок въезда на ТОТ АР Крым и выезда с нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

О требованиях законодательства Украины, которое регламентирует порядок посещения временно оккупированных территорий АР Крым, можно ознакомиться на сайте Госпогранслужбы по ссылкам.