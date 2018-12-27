Погранслужба Украины сохранит усиленный контроль за пересекающими границу россиянами

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы и осуществлять усиленный контроль за гражданами России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан»,— заявил на заседании секретарь совета Александр Турчинов.

Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что «все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы». В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин—граждан России»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании 30-дневного военного положения в десяти областях страны, а также в Азово-Керченской акватории. Выступая на заседании СНБО, он гарантировал, что президентские выборы все же пройдут 31 марта 2019 года, и заверил, что за прошедший месяц Киев смог добиться значительных успехов. Также в ходе выступления господин Порошенко пообещал ввести собственные, украинские санкции — против депутатов Госдумы РФ и ряда российских предприятий. Позднее СНБО Украины поддержал введение дополнительных санкций.