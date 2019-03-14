Погранслужба усилит охрану государственной границы Украины из-за выборов

В период выборов в Украине охранять государственную границу будут около 7 тыс. пограничников. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет "Интерфакс- Украина".

Он уточнил, что задействованный в охране границы личный состав службы увеличится на четверть.

"В течение марта Госпогранслужба проводит мероприятия по усиленной охране границы в связи с подготовкой и проведением выборов президента. Активная фаза подготовки начнется уже на следующей неделе... Количество людей приблизительно увеличилось на 25-30% в зависимости от участков. Конечно, приоритетом является граница с РФ, центральный сегмент украинско-молдавской границы и админграница с Крымом", - отметил Слободян.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что в аэропортах и на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых войдут пограничники и представители Нацполиции.

По словам Слободяна, с 1 марта были возобновлены работы по инженерному обустройству украинско-российской границы.

"С начала месяца уже обустроено 500 м рвов, 120 м ограждения типа "егоза" и 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги", - добавил представитель Госпогранслужбы.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта. В выборах примут участие 39 кандидатов.