Погубила 15 бойцов АТО и пьяная упала с БТР: Москаль рассказал, как Савченко попала в плен

Внефракционный нардеп Надежда Савченко в 2014 году попала в плен к боевикам "ЛНР", потому что находясь в алкогольном опьянении самовольно поехала убивать сепаратистов.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По словам Москаля, он хорошо знает Савченко и по ее вине в тот день погибли 15 участников АТО, которые поехали вместе с ней.

"Поехали они, значит "валить сепаров" - и довалились. 15 (бойцов АТО - ред.) по ее вине погибли в тот день, она же пьяная свалилась с бронетранспортера, ее забрали эти боевики или россияне, кто там был", - рассказал он.

Москаль отметил, что "добровольцем" Савченко сложно назвать. По его мнению, скорее всего является дезертиром, так как на тот момент была кадровым военным ВСУ, но самовольно оставила часть.

Как сообщал NEWSONE ранее, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 22 марта, поддержал все три представления генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.