Показания Вороненкова по делу Януковича будут представлены в суде

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что показания убитого экс- депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, предоставленные им по делу о госизмене экс-президента Януковича, обязательно будут представлены в суде, передает Укринформ.

"Хочу передать сейчас тем, кто заказывал это убийство: все показания Вороненкова в соответствии с действующим украинским законодательство будут привлечены к судебному следствию, которое развернется в ближайшее время в суде. Даже его убийство не остановит его показаний", - сказал Луценко.

Генпрокурор рассказал, что ему удалось пообщаться с вдовой погибшего политика, бывшим депутатом Госдумы Российской Федерации Марией Максаковой.

"Понятно, что она в тяжелом психологическом состоянии, спрашивает, зачем дальше жить. А я ей ответил: "Люди живы, пока о них помнят и их дело поддерживают". Я пообещал, заверил Марию в том, что она и их дети доживут до того времени, пока справедливость в отношении Януковича и заказчиков будет установлена", - подчеркнул он.

Луценко добавил, что сегодня Вороненков должен был давать показания военному прокурору Руслану Кравченко.

"Именно сегодня Вороненков должен был давать показания военному прокурору Кравченко. Они переписывались с ним sms о том, что он опаздывает. К сожалению, понятно, что киллер знал этот маршрут", - отметил Луценко.

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков осенью 2016 года покинул территорию Российской Федерации из-за уголовного преследования. В декабре он получил украинское гражданство. Третьего марта этого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, очевидцы выложили в сеть видео с места расстрела бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и его охранника, которое произошло в центре Киева, около отеля "Премьер Палас".