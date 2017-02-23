Похищенный Гончаренко нашелся в "безопасном месте"

Народный депутат Алексей Гончаренко на данный момент находится в безопасном месте, и будет давать показания как потерпевший. Об этом заявил прокурор Одесской области Олег Жученко на экстренном брифинге в четверг в Одессе.

"Я могу сказать, благодаря нашей работе предотвратили нанесение ему телесных повреждений, лишения зрения и уродования лица… и фактическому похищению… Он сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего", - сказал Жученко.

По словам прокурора, злоумышленники, организовавшие похищение Гончаренко и пытавшиеся воплотить свои планы в жизнь, намеревались причинить ему телесные повреждения, в частности лишить зрения с помощью кислоты.

Также выяснилось, что организатором похищения Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Кушнарев, которому уже сообщено о подозрении. Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области, и именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения", - сказал прокурор.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 23 февраля, в Одессе неизвестные похитили народного депутата, заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.