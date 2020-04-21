Покладені на Зеленського надії ще не розтанули, - Антипович

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що ті надії, які покладалися на президента Володимира Зеленського та його партію ще не розтанули. Про це Антипович розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Однак, він вважає, що немає і тих максимальних показників, про які йшлося у вересні.

"І в економічному плані, і з точки зору ситуації у влади нічого особливо не змінилося для українців", - зазначив він.

За його словами, влада і далі підозрюється в корупції, "українець і далі хотів би, щоб влада зробила щось для нього - тобто щоб влада дала грошей, заробітків, благ, дешевих комунальних платежів і т. д".

"Українець і далі дивиться на владу з точки зору, що вона повинна щось йому дати. Не отримуючи цього, українець-патерналіст втрачає певну задоволеність владою", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що не очікує спалаху недовіри до влади найближчим часом. Більше того, він сказав, що зараз довіра українців до нього більша, ніж була перед першим туром президентських виборів.

Додамо, дані опитування КМІС, оприлюднені 14 квітня, свідчать, що у квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%.