Поклон господину Путину?

Эксперты — о том, почему Дональд Трамп отказался комментировать вопрос об отмене санкций против России на пресс-конференции с Терезой Мэй

На пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в пятницу президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос отмены санкций против России, введенных из-за аннексии Крыма и конфликт на Донбассе. Он лишь отметил, что хочет «хороших отношений» с Россией и Владимиром Путиным. Кстати, как отметил канал CNN, эта пресс-конференция продолжалась 19 минут и была самой короткой по сравнению со всеми пресс-конференциями предыдущего главы Белого дома. И зрительская аудитория составляла 7 миллионов зрителей по сравнению с 17 миллионами зрителей, смотревшими первую пресс-конференцией Барака Обамы в 2009 году.

В свою очередь, госпожа Мэй заявила, что санкции, введенные против России из-за Украины, должны оставаться в силе до реализации Минских договоренностей.

Кстати, накануне британский премьер выступила с речью перед лидерами республиканской партии. И она призвала косвенно и президента республиканца осторожно относиться к отношениям с Россией. Она, в частности заявила: «Когда речь идет о России, то часто имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который — в ходе переговоров с его визави Михаилом Горбачевым — использовал поговорку «доверяй, но проверяй». С президентом Путиным, мой совет — «сотрудничай, но остерегайся».

При этом британский премьер подчеркнула: «Мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, системы и процессы, которые делают сотрудничество более вероятным, чем конфликт — и, в частности, после незаконной аннексии Крыма, дать уверенность соседним с Россией странам, что их безопасность не ставится под сомнение. Мы не должны ставить под угрозу свободу, которую президент Рейган и Тэтчер принесли в Восточную Европу, приняв требование президента Путина о том, что теперь это его сфера влияния».

Поэтому пока не ясно, прислушался ли Трамп к своему стратегическому союзнику — Великобритании и сделал ли надлежащие выводы. Но его слова на пресс-конференции, что «я не знаю этого джентльмена» — Путина, но надеюсь иметь хорошие отношения с ним, настораживают, так же как его комментарий о том, что с ЕС очень сложно иметь дело, а гораздо легче с отдельными странами. Тем самым он продемонстрировал, что не поддерживает сильный ЕС, что совпадает со взглядами Путина.

Добавляют тревоги слова советника Трампа Келлиэнн Конуэй, которая в пятницу сказала Fox News, что снятие санцкий «изучается». «Предполагаю, что они обсудят — в интересах своих стран — как сотрудничать по вопросам, где можно найти общую почву, и как эти две нации могли бы, возможно, бороться с радикальным исламским терроризмом», — также сказала она CBS News.

В четверг журналист американского издания Politico Сьюзан Гласс заявила, что в администрации Трампа есть «проект указа, который смягчит санкции против России». «Слышала, что в администрации Трампа есть проект указа, который смягчит санкции против России. Будет ли он подписан раньше, чем Тиллерсон станет госсекретарем?» — написала в Twitter журналист Сьюзан Гласс.

Однако в Кремле заявили, что не могут оценить достоверность этих сообщений.

«Ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», — так журналистам прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В минувшее воскресенье стало известно, что американские сенаторы готовят законопроект, который помешал бы Трампу снять санкции против России. Среди инициаторов проекта есть как демократы, так и республиканцы.

Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн в пятницу выразил надежду, что Дональд Трамп положит конец спекуляциям о возможном снятии санкций с России.

«Запланированный телефонный разговор президента Дональда Трампа и Владимира Путина — среди распространенных спекуляций о том, что Белый дом рассматривает снятие санкций с России…. Я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и отклонит такой опрометчивый курс», — сказано на официальной странице господина Маккейна в Facebook,

«Если же он этого не сделает, я со своими коллегами буду работать над тем, чтобы кодифицировать санкции против России в закон», — добавил господин Маккейн.

«Важно не позволить Белому дому использовать Брэкзит как способ преследования плохо задуманной вендетты против ЕС»

Эдвард Лукас, старший вице-президент Центра анализа европейской политики:

— Все, что может госпожа Мэй донести до Трампа о важности союзников и опасности, которую несет Россия, можно только приветствовать. Но важно не позволить Белому дому использовать Брэкзит как способ преследования плохо задуманной вендетты против Европейского Союза.

«Преждевременная уступка по отмене санкций против РФ была бы весьма спорной»

Джон Хербст, председатель Евразийского центра Дину Патричи в Американском Совете, экс-посол США в Украине, Вашингтон:

— В ряде случаев в качестве кандидата в президенты и новоизбранного президента Дональд Трамп размышлял об ослаблении санкций в отношении России. Он предлагал различные возможные оправдания для этого — за помощь в борьбе с ISIS и благодарность за достижения соглашения о сокращении ядерных вооружений — он словно пытается найти правильную формулу для оправдания того, что он хотел бы сделать. Но такая преждевременная уступка по отмене санкций против РФ была бы весьма спорной. Двухпартийное большинство в Конгрессе и собственная команда высокопоставленных чиновников по национальной безопасности президента и наши союзники по НАТО признали бы это признаком слабости, которая могла бы позволить Путину избежать наказания за его агрессивную войну против Украины. На этом фоне заявление Келлиэнн Конуэй в пятницу о том, что администрация Трампа рассматривает смягчение санкций выглядит как: 1) пробная пуля и 2) поклон господину Путину, чтобы гарантировать господину Трампу приятный телефонный разговор с российским лидером в субботу. Комментарии премьер-министра Мэй являются публичным свидетельством дискомфорта, который испытывают наши союзники, в то время как новая администрация обсуждает тактический ход, чтобы отказаться как от принципов, так и от американских интересов в сильной и стабильной Европе. Резкая критика сенатора Маккейна является признаком проблем, которые такой необдуманный шаг создаст в Конгрессе для администрации.

Мыкола Сирук