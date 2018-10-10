Поклонская посоветовала Луценко учить Уголовный кодекс

Экс-прокурор Крыма ответила Генпрокурору Украины на обвинения в военных преступлениях

Депутат Госдумы Наталья Поклонская охарактеризовала обвинения генерального прокурора Украины Юрия Луценко как "запугивания" и посоветовала ему изучить Уголовный кодекс Украины.

"Такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес - это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения", - заявила она.

По словам Поклонской, Луценко не помешает хорошо изучить 438-ю статью УК Украины, что он, находясь в заключении, не успел сделать. Она также порекомендовала сотрудникам ГПУ научить генпрокурора уголовному праву.

"Будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел "Военные преступления". Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняет, а именно "нарушение законов и обычаев ведения войны", - отметила Поклонская.

Напомним, ГПУ подозревает депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую в совершении военных преступлений в тот период, когда она занимала пост прокурора Крыма. Луценко считает, что Поклонская якобы "совершила нарушение законов и обычаев войны", когда работала в Крыму.

В частности, она запретила деятельность сообщества "Меджлис крымско- татарского народа" и утвердила обвинения в уголовном деле относительно Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар, которые подозревались в организации массовых беспорядков.