Покушение на Мосийчука координировал сотрудник Главного разведуправления России - СБУ

Покушение на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука координировал сотрудник Главного разведывательного управления Вооруженных сил России.

Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает радио Свобода.

"Представитель ГРУ и соучастники использовали для подготовки теракта против Мосийчука гараж в одном из кооперативов. Там обнаружили оружие и взрывчатку. (Один из фигурантов дела по фамилии - ред.) Мятних - задержан. Другие объявлены в розыск и сообщено о подозрении заочно. Могут быть другие соучастники", - сказал Кононенко.

"ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука. Цель - посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему - расскажем позже", - проанонсировал сотрудник спецслужбы.