Покушение на нардепа: СБУ показала видео с инструкциями от российских кураторов

Видеодоказательства курирования с территории Российской Федерации покушения на народного депутата обнародовала Служба безопасности Украины

Соответствующий ролик размещен на официальной странице ведомства.

"В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по словам главы СБУ Василия Грицака, задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте, тогда как запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения.

Также он проинформировал, что для подготовки убийства оба мужчины прибыли в Украину 14 декабря. Первые пять суток они находились в Харькове. После чего злоумышленники отправились Киев, где в течение недели проводили разведку. В частности, мужчины изучали маршруты передвижения нардепа и автомобилей, на которых он ездит, а также следили за местами работы, проживания и его вероятного появления.

Стоит отметить, что согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.

"Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ", - подытожил Грицак.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители спецслужб Российской Федерации готовили покушение на жизнь народного депутата в Киеве.