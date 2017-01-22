Покушение на убийство Геращенко идентичен совершению теракта против Шеремета, - Шкиряк

Правоохранители будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что обстоятельства планирования и организации покушения на убийство народного депутата Украины Антона Геращенко идентичны подготовке и осуществлению теракта против журналиста Павла Шеремета.

"По сути, все это - и планирование, и совершение покушения на убийство идентичны подготовки и осуществления теракта против Павла Шеремета. Есть детали, которые могут свидетельствовать об идентичности подхода к совершению преступления", - заявил Зорян Шкиряк, сообщает "112 Украина".

Он также отметил, что правоохранители безусловно будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

По мнению советника главы МВД, за организацией этого преступления стоят спецслужбы Российской Федерации.

"В этом случае мы можем говорить о том, что непосредственный человек, который, по нашей информации, является заказчиком убийства Антона Геращенко, имеет непосредственное отношение к российским спецслужбам. Тоже самое относится и к преступлению - совершение теракта и убийства Павла Шеремета. Но ответ должно дать следствие", - сказал Шкиряк.

При этом он отметил, что видит очень близкий подход к организации теракта против народного депутата Антона Геращенко и журналиста Павла Шеремета.

По мнению Зоряна Шкиряка, мотивом покушения на Антона Геращенко могла стать его антироссийская деятельность и деятельность сайта "Миротворец".

"Главный мотив, по нашему глубокому убеждению, - это открытая публичная антироссийская деятельность и, безусловно, деятельность сайта "Миротворец". Потому, что сайт "Миротворец" является костью в горле российским спецслужбам и, собственно, российским террористическим бандам", - прокомментировал советник главы МВД.

Напомним, что по информации СМИ заявление главы СБУ Василия Грицака о разоблачении попытки покушения на одного из народных депутатов Украины российскими агентами, является покушением на народного депутата Украины Антона Геращенко.