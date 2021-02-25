Поліція спростувала обшуки в офісі "ОПЗЖ"

Правоохоронці затримали підозрюваних в нападі на активістів, які протестували проти незаконного будівництва в Києві . Дії поліції не пов'язані з будь-якою політичною партією.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У ході проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці затримали два автомобілі, на яких зникли зловмисники з місця події. Одну з машин поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області. З особами, які в них перебували, проводяться процесуальні дії і встановлюється їхня причетність до скоєння вищевказаних подій", - сказано в повідомленні.

Крім того, начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що затримання автобуса і знаходилися в ньому людей на вул. Шота Руставелі в Києві не стосується діяльності будь-якої політичної партії, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхало два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Був введений план спеціальної поліцейської операції у Києві, і в ході відпрацювання затримано 2 автобуси", - розповів він.

Крищенко додав, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України - хуліганство.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ілля Ківа заявив, що співробітники СБУ проводять обшуки в офісі партії "Опозиційна платформа - За життя". Однак, як з'ясували "Сегодня", обшуки проводилися не в будівлі політсили, а в автомобілі, який належить охоронній фірмі "Шторм". Всі подробиці - читайте в нашому матеріалі.