Поліція столиці спростовує повідомлення ЗМІ про відставку Андрія Крищенка

У Головному управлінні Національної поліції в Києві простували чутки у ЗМІ про можливу відставку голови управління Андрія Крищенка. Про це повідомляють "Букви" з посиланням на представницю прес-служби відомства Юлію Гірдвіліс.

"Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі, - зазначила Гірдвіліс.

Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.

"Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником, - зазначила вона.

Зауважимо, що одним з перших засобів масової інформації, який сьогодні опублікував інформацію про звільненя Крищенка з посиланням на власні джерела, став сайт vesti.ua екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка (переховується в Росії). Деякі ЗМІ повідомляли, що Крищенко лише готує свою відставку.

Андрій Крищенко очолює столичну Нацполіцію з 2015 року.

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