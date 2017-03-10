Политилог: Нужно нанести удар по самому Путину

Украине надо принимать решение, чтобы нанести удар по самому президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину, сказал политолог Николай Давыдюк

Украине нужно думать уже сейчас, что делать с решением Международного суда в Гааге по иску против России и определиться, каким образом требовать репарации от РФ. Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давыдюк.

"Уничтожена инфраструктура, бизнес, убиты люди. Поэтому Киеву следует проектировать, как из России выбивать деньги. Это не суд ради суда. В РФ много зарубежной недвижимости. Посольства, которые они "отжали" в СССР. Эти решения надо переводить в твердую валюту. Россия должна заплатить за свою агрессию. Это должно стать уроком для следующих поколений российских политиков ", - отмечает Давыдюк.

По его словам, Украине надо принимать решение, чтобы нанести удар по самому президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину.

Он напомнил: Путин в фильме, посвященном годовщине аннексии Крыма, подписывается под тем, что он главный организатор оккупации полуострова.

"Был похожий пример, когда Саддам Хусейн аннексировал Кувейт и за это поплатился. Поэтому фильм об аннексии Россией Крыма - это явка с повинной. Не надо врага абстрагировать. Нужно называть фамилии и наносить персональные удары", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что необходимо поднимать весь комплекс проблем.

"Нарушение прав человека в Крыму - важная, но не самая главная проблема. Главное, что полуостров оккупирован. А нарушение прав - это следствие оккупации", - добавил Давыдюк.

Он считает, что Россия не совсем понимает всю серьезность ситуации.

"С деньгами РФ и интеллектуальными достижениями российские юристы могли бы быть более сильными. Многие российские юристы обленились в силу закрытости судебной системы РФ, где все решает только телефонное право и политическое влияние. Поэтому им трудно работать на международной арене. Ведь в суде ООН политически россияне не смогут решить вопрос. То, что они начали играть в фейки, с ними потом сыграет злую шутку", - сказал политолог.

9 марта представители государства-агрессора попытались обвинять Украину, не брезгуя при этом откровенно лживыми заявлениями на заключительном слушании в Международном суде ООН в Гааге.