Полититоги года: от выборов к выборам ВР только хуже - Разумков

Премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте 22 декабря заявил, что надеется на принятие Верховной Радой законопроекта о приватизации стратегически важных государственных компаний в январе.



Гройсман также призвал руководителей госорганов прекратить публичные распри.



«Государственные институты должны перестать «блистать интеллектом» в эфирах телевидения. Войны между государственными институтами следует прекратить. Каждый имеет свои полномочия — работайте… Перестаньте хвастаться на телевидении, и не надо друг друга обвинять», — заявил премьер-министр.



«Будет антикоррупционный суд — он каждому даст свою оценку. Кто виноват — пусть сидит в тюрьме», — добавил он.



К слову, Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании антикоррупционного суда. После голосования Парубий объявил, что это решение «открывает путь для внесения президентом соответствующего проекта и его рассмотрения».



В заключительном слове в последний пленарный день премьер-министр поблагодарил за поддержку коллег в парламенте. Он признал, что 2018 год будет непростым, но возможен экономический рост.



Политические итоги 2017 года и эффективность работы госорганов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.



Можно ли назвать 2018 год богатым на события для Украины, и если да, в какой именно сфере?



— Я думаю, что можно и, к сожалению, с одной стороны, было очень много негативных моментов, с другой стороны, наверное, были и позитивные моменты, о которых тоже стоит говорить. В Украине, как и в любом другом государстве, просто у нас это, может быть, даже гипертрофированно большое количество событий, практически каждый день, знаете, как говорится, и политологам, и политконсультантам, и политэкспертам, каждый день есть что комментировать. Хотелось бы, наверное, чтобы было меньше, что критиковать и больше, что хвалить. Пока получается наоборот.



В политической жизни страны вроде бы в 2017 году происшествий не было, как выборы. Но определенные признаки предвыборного процесса мы увидели в 2017 году?



— На самом деле мы видим процессы подготовки, скажем так, или декларирования выборов фактически сразу после полугода, после того как прошли прошлые парламентские выборы, и многие мои коллеги говорили, что выборы будут в этом году, в следующем, в следующем. Это было и в 2014, и в 2015, и 2016 году, и в 2017 году. Я думаю, что будем и в 2018, но уже вероятность будет крайне мала о том, что досрочные пройдут. Но, тем не менее, в 2018 году мы увидим достаточно полномасштабную подготовку к выборам, потому что 2019 год для нас является ключевым: это перевыборы и президента, и выборы в парламент, и к ним будут готовиться.



Не в 2019 году, а именно в 2018 году?



— Будут уже начинать готовиться в 2018. Мы, в принципе, определенные моменты видели уже в 2017 году, но и в 2018 году мы будем видеть, скажем так, нарастающий эффект, в том числе, и в социально-экономическом плане, потому что в 2017 году мы видели повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, в том числе, и пенсии, и т.п. В 2017 году мы это обсудили. В 2018 году заложена минимальная зарплата 3723 гривны. Уже были заявления президента, хотя это на самом деле не является его зоной ответственности, это больше зона ответственности Кабмина, экономическая сфера о том, что возможно, по результатам работы госсистемы минимальная зарплата будет 4100. Вот все эти вещи являются звоночками о том, что в ближайшем будущем у нас все-таки будут выборы. Точно также подготовка по бюджету, его разделение, назовем это так, по сферам влияния, интересам, потому что и мажоритарщики, и крупные партийные структуры пытаются затянуть на себя как можно больше финансового ресурса для того, чтобы показать свою эффективность в преддверии выборов и чтобы получить достойный результат во время новой избирательной кампании.



Когда мы говорим, что все плохо, мы говорим — власть ничего не делает, но не уточняем, кто именно. Есть кто-то из субъектов руководства страны, кто в 2017 году, по вашему мнению, был самым эффективным?



— Вы знаете, наверное, выделить лучшего из худших будет достаточно тяжело. Не готов ответить, кого бы я поставил на первое место по эффективности. Наверное, на первое место по неэффективности работы я бы из основных, центральных структур все-таки выделил наш парламент, потому что эффективность его работы на самом деле, мягко говоря, стремится к нулю и с каждым годом все быстрее и быстрее. Это касается и качества законопроектов, которые принимаются, и их подготовки, и отношения к своим избирателям и своей работе, потому что мы видим фактически каждый божий день, как «классно» наши народные избранники ходят в здание ВР, как они голосуют и на каких округах они работают. Поэтому это, наверное, наименее эффективный, к сожалению, орган. Я думаю, что парламент наименее эффективный.



Какие-то причины можете назвать: мало юристов, не те законодательные инициативы?



— К сожалению, большинство этих законопроектов пишутся или под конкретный интерес, или под политическую целесообразность, или же прописываются не до конца логично и понятно — с прицелом на будущее. То есть иногда берется хорошая идея, действительно, хорошая. Ее каким-то образом отображают на бумаге, потом принимает это ВР. После этого все пытаются ее как-то имплементировать, а она не работает по тем или иным причинам. То есть идея, может быть, неплохая, но только для того, чтобы она заработала, нужно было придумать и проработать механизм, а на это, извините за бедноту речи, мозгов не хватило. Поэтому «чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні». У нас, к сожалению, в парламенте очень часто действует именно этот закон.



Что можно сделать с этим трендом на ухудшение?



— Я думаю, что на самом деле проблема в нас, потому что именно мы их выбираем. Хорошие они или плохие, но мы за них голосуем, и когда говорят, что вот не знаем, как они туда попали, это мы лукавим, на самом деле, мы знаем, как они туда попали. Потому что да, можно применять разные технологии, и это в какой-то степени повлияет на результат, но, тем не менее, за них голосуют живые люди, и чаще всего — это мы с вами.

Состав парламента — это те люди, которых мы хотели?



— К сожалению, да. С другой стороны, если мы посмотрим на эффективность, действительно, качество парламентариев портится из созывов в созыв. С другой стороны, я уже не первый раз принимаю участие в избирательных кампаниях, и каждый раз, когда кампания заканчивается, у всех коллег такое, говорят: такого еще не было, хуже некуда. Приходит новая избирательная кампания, ты понимаешь, нет, это может быть еще хуже, и у нас с парламентом происходит точно такая же картина: каждый раз этот парламент плохой. Давайте вспомним предыдущий парламент, как мы его критиковали? Плохой парламент, плохо работает.



Мы критикуем всегда власть после большого кредита доверия, а потом проходит полгода, год и у нас — все плохие.



— Это наш менталитет. Да, мы любим верить в обман и мы голосуем за голубых слоников на розовых облаках, хотя сами в глубине души понимаем, что этого не произойдет. Но мы не голосуем за того человека, который говорит, что я вам сделаю хорошо, но это хорошо будет на 10% лучше, чем сегодняшнего, но проголосуем за человека, который скажет: я вам дам миллион, вот только я выиграю, сразу миллион каждому — в долларах, евро. Мы почему-то голосуем за него. Надо поменяться внутри. С другой стороны, я даже не беру обещания, я беру подход к своей работе. Если мы посмотрим уровень парламента, уровень его интеллигентности, уровень его желания что-то поменять в государстве, допустим, в 1992, 1993 году, и парламент в 2017, в 2015, 2016, думаю, в 2018, то мы увидим колоссальную разницу в представительстве и, к сожалению, это будет не в пользу действующей ВР.



Напомним, эксперт Сергей Быков считает, что к достоинствам премьера можно отнести эффективную коммуникацию как с другими чиновниками, так и с Радой, но это никак не помогает экономическому росту в стране.



А политолог Руслан Бортник считает, что премьер-министр Владимир Гройсман может быть заменен другим человеком для эффективного использования админресурса в пользу Петра Порошенко на президентских выборах-2019.



Голос Столицы

https://gs.fm/texts/20171222/6436792.html