Политолог: "Кукловоды блокады сидят на Банковой"

Дмитрий Корнейчук считает, что Петр Порошенко хочет от Ахметова долю в финпотоках и отказ от финансирования оппозиции

Ахметов и его бизнес оказался заложником ситуации с блокадой Донбасса. Причем как со стороны Киева, так и со стороны т.н. ДНР и ЛНР. Об этом рассказал "Вестям" политолог Дмитрий Корнейчук. "Кукловоды на Банковой""Отношения Порошенко и Ахметова три года оставались достаточно натянутыми. Были попытки "наезда" на бизнес олигарха, и в итоге было заключено негласное перемирие: Ахметов и его СМИ не трогают президента, подконтрольные олигарху депутаты поддерживают в Раде необходимые Банковой законы, а Порошенко в ответ не лезет в бизнес олигарха и игры с формулой "Роттердам+", - описал предпосылки эксперт. - Но, как видим, Банковая нарушила перемирие. Поскольку понятно, что "Самопомич" - это только ширма блокады. И реальные кукловоды сидят на Банковой". Желания Порошенко

По мнению Корнейчука, реальные пожелания президента (и его ультиматум Ахметову) лежат в нескольких плоскостях. Во-первых, бизнесе: Петр Порошенко хочет "долю в финансовых потоках". Во-вторых, политике: "желает получить гарантию отказа от поддержки любой оппозиции в стране на парламентских и президентских выборах, а также полную лояльность СМИ". Третье требование - обеспечить сотрудничество с фракцией Радикальной партии и лично Олегом Ляшко (политика считают близким к олигарху).

"Подконтрольного Ляшко хотят использовать, как "молот" против Тимошенко, чтобы вывести Ляшко во второй тур выборов с Порошенко. Где, естественно, народ выберет Порошенко", - пояснил Корнейчук. Причем тут Кремль

С другой стороны, по его словам, Ахметова используют как механизм давления на Порошенко со стороны Кремля.

"Поставлен ультиматум: либо Ахметов договаривается с Порошенко о снятии блокады и продолжении "минского" процесса. Либо может попрощаться со своим бизнесом на Донбассе. При этом под шумок в Москве еще решили снизить бремя своего финансирования Донбасса, обязав Ахметова платить налоги в т.н. ДНР и ЛНР. И не исключено, что, даже если блокаду снимут с двух сторон, то от этого желания никто не откажется. И олигарху придется платить налоги в Украине, и в "республиках", - заключил эксперт.

Сейчас Ахметов, по мнению Корнейчука, до последнего выжидает. И надеется, что либо общественное мнение заставит Порошенко прекратить блокаду, либо на него надавят дипломаты, представляющие Запад.

"А потом они будут давить на Кремль, чтобы отменить решения Донецка и Луганска о "национализации", и обязанности платить налоги. Иначе - придется соглашаться на условия как Порошенко, так и Кремля, - резюмировал эксперт. - В любом случае, без потерь олигарху из ситуации не выйти. Вопрос только в их размере".

Артем Никулин Тарас Козуб