Политолог: Напряжение в украино-израильских отношениях неизбежно

Ставка украинской власти на идеологию этнического национализма запрограммировала серию конфликтов Украины со странами-союзниками и партнерами. С такой тенденцией напряжение в отношениях с Израилем неизбежно.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В настоящее время, по словам эксперта, не совсем дружественно к Украине относятся Польша, Венгрия, Румыния, и возможно, в ближайшее время возникнет напряжение в отношениях нашего государства с Израилем, заявил политолог.

"Как известно, в последний момент злосчастную 7-ую статью закона об образовании впихнули под давлением национально озабоченных товарищей. И, соответственно, получили целый комплекс проблем. И не только с Венгрией, но с Румынией, причем с демаршами на уровне первых лиц государства. Когда румынский президент отказался от визита в Украину - это достаточно серьезный шаг", - подчеркнул А. Золотарев.

По мнению политолога, рано или поздно мы получим напряжение в отношениях с Израилем.

"Понятно, что переводя коллаборантов (предателей, сотрудничавших с врагами своей родины, своего народа, - Авт.), сотрудничавших с нацистами, в разряд национальных героев, мы становимся причастны к Холокосту на территории Украины. То есть мы рано или поздно получим напряжение в отношениях с Израилем", - подчеркнул он.

Политолог добавил, что ныне даже со стороны вполне нейтрально настроенных по отношению к Украине стран поступают первые "звоночки" недовольства.

"Намедни мы получили очередной, скажем так, факт ухудшения отношений с Арменией, связанный с работой армянской делегации. Суть в том, что страна, у которой существует конфликт с соседом, страна, где политики часто-густо рассказывают об отражении агрессии, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы, наоборот, обеспечить дружественное окружение. Но все то, что делается в последнее время, наоборот неумолимо ведет Украину к внешнеполитической изоляции", - резюмировал А. Золотарев.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Д.Трамп заявил о присвоении статуса столицы Израиля за г.Иерусалимом.

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства. По состоянию на декабрь 2017 года административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.