Политолог: назначая новых глав ОГА, Гройсман создает удобства для свой партии на парламентских выборах-2019

Кабинет министров в лице премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, подавая Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление на увольнение нескольких глав Областных государственных администраций, пытается создать выгодные условия для своей партии на парламентских выборах.

Такое мнение в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

"Подавая представление на увольнение нескольких губернаторов, Гройсман провоцирует Зеленского на скорейшую подачу новых кандидатур", - сказал политолог.

Как отметил Д. Богатырев, главная задача, над которой сейчас размышляют в Администрации Президента - это назначение новых губернаторов, кандидатуры которых Зеленский должен подавать на утверждение премьер-министру.

"В нынешней ситуации, когда парламент не уволил Гройсмана, премьер остается на своей должности до выборов. А потому, хочет заработать "очки". Поэтому договориться о таких назначениях будет крайне сложно", - уверен эксперт.

Таким образом, по словам, премьер подталкивает Президента, чтобы тот быстрее начал договариваться с ним о назначении глава ОГА.

"Никакая политическая партия никогда не будет брезговать административным ресурсом. В том числе и партия "Слуга народа". Несмотря на её высокие рейтинги. Гройсману это нужно ровно по тем же самым причинам", - уточнил политолог.

По мнению эксперта, действуя таким образом, Гройсман пытается в нескольких областях страны обеспечить своей партии более или менее приемлемый результат, чтобы в дальнейшем претендовать на государственное финансирование.

"В данном случае Гройсман приглашает Зеленского к диалогу и поиску конмпромисса. И если для премьера этот компромисс может быть выгодным, то для Зеленского, который пытается противопоставлять себя старым политическим элитам он проигрышный в любом случае", - подытожил Д. Богатырев.

Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров одобрили проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении ряда глав областных государственных администраций.

"Мы сегодня подаем документы Президенту на увольнение ряда глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности",- сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в областях "должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах"".