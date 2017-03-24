Политолог назвал главную причину ухода Грынива с поста главы фракции БПП

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенка" Игорь Грынив решил покинуть свой пост из-за внутрипартийного кризиса и досрочных выборов в парламент.

Об этом в комментарии Голос UA сообщил политолог Алексей Якубин.

"Руководитель фракции "Блок Петра Порошенка" Игорь Грынив решил покинуть свою должность из-за кризисных процессов в партии. Ведь из БПП начали выходить депутаты. А Грынев не справлялся с вопросами по объединению фракции. Кроме того, он не являлся ее харизматичным лидером и не умел налаживать диалог внутри фракции, чтобы заставлять голосовать депутатов "как нужно" и следить за тем, чтобы они были более собранными",- сказал А. Якубин.

Также, по словам политолога, Грынив решил покинуть свой пост из-за того, что в стране уже началась подготовка к досрочным выборам в парламент.

"Грынив решил покинуть свой пост из-за того, что в стране уже началась подготовка к досрочным выборам в парламент. Не исключаю, что он мог перейти в избирательный штаб к партии "Солидарность"",- подчеркнул А. Якубин.

Среди кандидатур, которые могут заменить Грынева, политолог отметил нардепов Ирину Луценко и Анатолия Матвиенко.

Напомним, руководитель фракции "Блок Петра Порошенка" Игорь Грынив проинформировал в среду членов своей фракции о решении покинуть занимаемую им должность. Об этом сообщил замглавы фракции БПП Сергей Березенко