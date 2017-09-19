Политолог Небоженко - о том, что не вызвало массового протеста ни в России, ни в оккупированном Донбассе...

Кремль долго и отрыто угрожал Украине и США, что политика усиления военно- политической помощи Украине в борьбе с российской агрессией и публичное предоставление Киеву новейшей военной техники и летального оружия оборонительного типа вызовет мгновенную мощную реакцию России. Но оказалось, что США не испугались этих угроз Путина и выделили совершенно буднично, через Конгресс $500 млн - как раз на эти цели. И Кремль молчит. Точно такая же реакция России, кроме обязательной истерики в кремлевских СМИ, будет, когда Украина, через три года после начала войны, все же решится назвать вещи своими именами и объявить Россию страной- агрессором. В ответ Кремль будет угрожать немедленно признать сепаратистские республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". И заключить с ними экстренный договор о массированной военной и материально-технической помощи.

И заметьте, это не вызвало массового протеста ни в России, ни на Донбассе.

Во-вторых, - это очень важно: никто в мире не последует примеру России и не признает эти сепаратистские образования, как не соответствующие принципам международного права.

В-третьих, что особенно будет болезненно и унизительно для путинской России: любые поползновения Кремля на Донбассе, военные или политические, тут же вызовут новый веер международных санкций, которые уже сейчас серьезно влияют на экономику и политику России.

Виктор НЕБОЖЕНКО, политолог, политический аналитик.

"Политика&Деньги"

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