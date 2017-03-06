Политолог объяснил, почему сняли арест с 312 миллионов сына Януковича

Сын бывшего президента Виктора Януковича Александр заплатил не менее 50% от арестованной суммы. Поэтому его счет и разблокировали.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Бондаренко.

"У нас все связано с политической волей высшего руководства Украины. Если зеленый свет оттуда загорелся, то прокуратура и суды принимают соответствующие решения. Основные спонсоры Партии регионов понемногу восстанавливаются. Те, кто принимает такие решения, получает деньги. Но не в свои карманы, а на оффшорные счета. Сейчас расценка такова, что 50 процентов отдают наверх. Чего же они будут вечно заморожены. Такова логика власти. Поэтому Иванющенко и сын Януковича оплатили половину из арестованных счетов, чтобы их разморозили. Судьи - ширма. Они ничего не решают. Все идет вверх".

Побороть такую систему можно только новым Майданом, считает эксперт:

"Всегда найдутся способы обосновать эти решения. Есть притча, когда в стаю ворон бросают камень. Она разлетается. Но сразу возвращается на место. Так же и олигархическая стая. Прекратить это можно только новым Евромайданом. Должен признать, что властью происходит пересмотр всех стремлений и требований, которые были объявлены в 2014-м".

Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн сына бывшего президента Виктора Януковича Александра.

По информации Государственной службы финансового мониторинга, должностные лица Всеукраинского банка развития 10 января 2017 перечислили указанную сумму средств в Международный инвестиционный банк.

Также на прошлой неделе Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все дела против Юрия Иванющенко закрыли без ведома прокуратуры в Верховном суде.

После решения суда могут снять санкции по уголовным активов Иванющенко. По максимальным оценкам - это около € 200 млн, заблокированных по всему миру.